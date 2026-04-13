Een traditionele stijl komt samen met slimme verlichtingsfuncties in de Philips Hue kaarslamp met aanpasbaar wit en kleurenlicht. Geniet van warm- tot koelwit licht en miljoenen expressieve kleuren om de perfecte sfeer te creëren en je interieur te verrijken. Dankzij ultra-diep dimmen kun je de lamp dimmen tot slechts 0,2% van de totale helderheid terwijl het een gelijkmatige kleurprestatie behoudt op verschillende dimniveaus. De nieuwste generatie van deze elegante, dubbellaagse design-lamp introduceert nieuwe en verbeterde functies, waaronder full-spectrum daglicht dat het gevoel van natuurlijk daglicht in huis brengt. Relax in warme tinten van een zomerse zonsondergang of krijg energie van heldere winterse wittinten. Chromasync garandeert dat de 16 miljoen kleuren van de lamp exact matchen over meerdere lampen, zonder kleurafwijking. De lamp is nu 40% energiezuiniger dan de vorige generatie, terwijl Matter compatibiliteit zorgt voor een naadloze connectiviteit met andere smart home apparatuur. Ontgrendel nog meer functies met een Hue Bridge.

Tot 500 lumen

Volspectrum daglicht (1000-20000K)

Dimbaar tot 0,2% helderheid

Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™

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