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Over de null
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103099303
Lampkenmerken
- Lampvorm
- Niet-richtbare kaarslamp
- Fitting
- E14
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- PC
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking
- -20 °C t/m 45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Kies uw kleur
- Ja
- Met kleurverandering (LED)
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Inclusief LED-lamp(en)
- Ja
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 195
- Kleurweergave-index (CRI)
- 80
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 135
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Sfeer, Slaapkamer, Eetkamer, Functioneel, Hal, Thuiskantoor, Studeerkamer, Kinderkamer, Keuken, Woonkamer
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103099303
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,13 kg
- Hoogte
- 174 mm
- Lengte
- 72 mm
- Breedte
- 72 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004295302
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103099303
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,2 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL)
- D
- Energieverbruik
- 3,7 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 4
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 39 mm
- Totale lengte
- 117 mm
- Totale breedte
- 39 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 500
- Compatibel met dimbare apparaten van Philips Hue
- Yes
- Diameter
- 39 mm
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Gekleurd en wit licht (RGBW)
- Energieklasse meegeleverde lichtbron
- D
- Fittinghouder/lampfitting
- E14
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- n.v.t.
- EPREL-registratienummer
- 2480948
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Damp location, Dry location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
De lamp
- Instelling referentiebediening*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Diameter
- 39 mm
- Vormfactor
- Bulb
- Hoogte
- 117 mm
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Lichtstroom
- Wit en gekleurd licht
- Arbeidsfactor
- 0.5
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
- Vermogensequivalent
- 40 W
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Spraakassistenten
- Amazon Alexa, Google Assistent, Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar