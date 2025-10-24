Creëer meteen sfeer in huis met de Philips Hue Flourish tafellamp. Het ontwerp met een handgeblazen ballon zorgt voor een mooi gelijkmatig lichteffect en de white and color ambiance LED-verlichting geeft voor elke situatie het juiste licht dankzij de 50.000 wittinten en 16 miljoen beschikbare kleuren. Bovendien kan je de lamp bedienen via de Philips Hue Bluetooth app vanaf je smartphone of tablet. Zo kun je de lamp gemakkelijk in- en uitschakelen, dimmen en de lichtkleur aanpassen. Als je meer wilt, kun je verbinding maken met de Hue bridge. De Hue bridge biedt namelijk toegang tot allerlei extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.