B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue White B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp
Tijdelijk niet op voorraad

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Over de B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

Een traditionele stijl komt samen met moderne slimme verlichtingsfuncties in de Philips Hue warmwitte kaarslamp. Geniet van zacht warmwit licht om de perfecte sfeer te creëren en je interieur te verrijken. Met laag dimmen kun je de lamp dimmen tot slechts 2% van de totale helderheid, voor een zachte gloed. De lamp is nu energiezuiniger dan de vorige generatie, terwijl Matter compatibiliteit zorgt voor een naadloze connectiviteit met andere smart home apparatuur. Bedien moeiteloos via de Hue app of via spraakbediening met een slimme assistent. Ontsluit nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge, zoals weg-van-huisbediening, automatiseringen en aanwezigheid nabootsen.

  • Tot 470 lumen
  • Zacht warmwit licht
  • Dimbaar tot 0,2% helderheid
  • Bediening via onze app of met je stem
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