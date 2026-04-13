B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp
De huidige prijs is 21,99 €
De huidige prijs is 21,99 €
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Over de B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp
Een traditionele stijl komt samen met moderne slimme verlichtingsfuncties in de Philips Hue warmwitte kaarslamp. Geniet van zacht warmwit licht om de perfecte sfeer te creëren en je interieur te verrijken. Met laag dimmen kun je de lamp dimmen tot slechts 2% van de totale helderheid, voor een zachte gloed. De lamp is nu energiezuiniger dan de vorige generatie, terwijl Matter compatibiliteit zorgt voor een naadloze connectiviteit met andere smart home apparatuur. Bedien moeiteloos via de Hue app of via spraakbediening met een slimme assistent. Ontsluit nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge, zoals weg-van-huisbediening, automatiseringen en aanwezigheid nabootsen.
- Tot 470 lumen
- Zacht warmwit licht
- Dimbaar tot 0,2% helderheid
- Bediening via onze app of met je stem
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103099600
Lampkenmerken
- Lampvorm
- Niet-richtbare kaarslamp
- Fitting
- E14
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- PC
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking
- -20 °C t/m 45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Kies uw kleur
- Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Inclusief LED-lamp(en)
- Ja
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 270
- Kleurweergave-index (CRI)
- 80
- Kleurtemperatuur
- 2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 121
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Sfeer, Slaapkamer, Eetkamer, Functioneel, Hal, Thuiskantoor, Studeerkamer, Kinderkamer, Keuken, Woonkamer
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103099600
- Nettogewicht
- 0,03 kg
- Brutogewicht
- 0,07 kg
- Hoogte
- 174 mm
- Lengte
- 55 mm
- Breedte
- 72 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004295901
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103099600
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,2 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL)
- E
- Energieverbruik
- 3,9 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 4
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 38 mm
- Totale lengte
- 104 mm
- Totale breedte
- 38 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 470
- Compatibel met dimbare apparaten van Philips Hue
- Yes
- Diameter
- 38 mm
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Warm wit licht
- Energieklasse meegeleverde lichtbron
- E
- Fittinghouder/lampfitting
- E14
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- n.v.t.
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 470
- EPREL-registratienummer
- 2505907
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Damp location, Dry location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
De lamp
- Instelling referentiebediening*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Diameter
- 38 mm
- Vormfactor
- Bulb
- Hoogte
- 104 mm
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Lichtstroom
- Zacht warmwit licht
- Arbeidsfactor
- 0.6
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
- Vermogensequivalent
- 40 W
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Spraakassistenten
- Amazon Alexa, Google Assistent, Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar