G93 globe - E27 slimme lamp
De vintage globevorm (G93) en de 'ouderwetse' spiraalvormige gloeidraad van deze slimme Philips Hue decoratieve LED-lamp met E27-fitting geven een aangename, zachte warmwitte gloed. Je kunt de lamp eenvoudig in- en uitschakelen en dimmen met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Als je meer wilt, maak dan verbinding met een Philips Hue bridge. Die biedt toegang tot nog meer extra verlichtingsfuncties zoals lichtscènes personliseren, timers instellen en nog veel meer. De globelamp laat zich speels combineren met de andere decoratieve Hue-lampen in verschillende vormen.
Huidige prijs is 26,24 €, oorspronkelijke prijs is 34,99 €
Productkenmerken
- White filament
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Zachtwit licht, vintage lamp
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
95x150