Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White Tuar sokkellamp

Tuar sokkellamp

Breid je Hue systeem nu uit naar buiten. De Lucca sokkellamp kan rechtstreeks worden gekoppeld aan je bestaande Hue bridge, voor toegang tot alle functies – van bediening als je niet thuis bent tot geofencing-technologie en planning. De Hue bridge wordt niet meegeleverd.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White
  • Hue Bridge vereist
  • Inclusief E27 LED-lamp
  • Warmwit licht (2700 K)
  • Werkt op netspanning
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Roestvrij staal

  • Materiaal

    Aluminium

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay