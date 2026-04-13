Myliving Runner opbouwspot 3-pack + GU10-lampen met gekleurd licht

Uitverkoop
Close-up van de voorkant van Myliving Runner opbouwspot 3-pack + GU10-lampen met gekleurd licht
Op voorraad
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Over de Myliving Runner opbouwspot 3-pack + GU10-lampen met gekleurd licht

Verfraai je interieur met de Philips Myliving Runner 3-pack spot in zwart, compleet met Hue GU10 lampen met levendige kleuren. Ideaal voor elke moderne leefruimte.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur
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