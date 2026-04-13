Nightingale wandlamp in zwart + GU10-lampen met wit licht
De bundelprijs is 70,18 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 77,98 €
De bundelprijs is 70,18 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 77,98 €
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Over de Nightingale wandlamp in zwart + GU10-lampen met wit licht
Verfraai je interieur met de Philips Nightingale wandlamp in zwart, compleet met een Hue GU10 witte lamp. Elegant en modern.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874640
Productinformatie
- Armaturen voor buitenverlichting Nightingale wandlamp 35W GU10 zonder lamp
- 1
- Hue White GU10 - slimme spot - (2-pack)
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