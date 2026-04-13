Pongee opbouwspot 4-pack in zwart + GU10-lampen met gekleurd licht
De bundelprijs is 256,47 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 284,97 €
De bundelprijs is 256,47 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 284,97 €
Uitverkoop
Op voorraad
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Over de Pongee opbouwspot 4-pack in zwart + GU10-lampen met gekleurd licht
Verlicht je huis met de Philips Pongee 4-pack spot in zwart, met Hue GU10 lampen met levendige kleuren. Modern en efficiënt.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874602
Productinformatie
- Plafond-/wandspots Pongee plafond-/wandspot, 4x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 2