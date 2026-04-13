Pongee opbouwspot 3-pack in zwart + dimmer switch + GU10 White ambiance-lampen
De bundelprijs is 125,97 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 139,97 €
De bundelprijs is 125,97 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 139,97 €
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Over de Pongee opbouwspot 3-pack in zwart + dimmer switch + GU10 White ambiance-lampen
Veelzijdige verlichting met de Philips Pongee 3-pack spot in zwart, inclusief een Hue dimmer en Hue GU10 White ambiance lampen. Perfect voor elke ruimte.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
- Inclusief dimmer switch
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874534
Productinformatie
- Plafond-/wandspots Pongee plafond-/wandspot, 2x
- 1
- Hue White ambiance GU10 - slimme spot - (3-pack)
- 1
- Hue Dimmer switch (nieuwste model)
- 1