Runner opbouwspot 2-pack + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
De bundelprijs is 109,77 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 121,97 €
De bundelprijs is 109,77 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 121,97 €
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Over de Runner opbouwspot 2-pack + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
Stel je verlichting af met de Philips Runner 2-pack spot in zwart, voorzien van een Hue dimmer en Hue GU10 witte lampen. Slank en functioneel.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
- Inclusief dimmer switch
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874473
Productinformatie
- Plafond-/wandspots Runner plafond-/wandspot, 2x
- 1
- Hue White GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 1
- Hue Dimmer switch (nieuwste model)
- 1