Runner opbouwspot 2-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht

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Close-up van de voorkant van Runner opbouwspot 2-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
Op voorraad
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Over de Runner opbouwspot 2-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht

Verfraai je huis met de Philips Runner 2-pack spot in wit, voorzien van een Hue dimmer en Hue GU10 witte lampen. Modern en veelzijdig.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur
  • Inclusief dimmer switch
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