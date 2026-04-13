Weet wat er thuis gebeurd door deze vier contact sensoren en twee motion sensoren toe te voegen aan je bestaande Bridge setup. Stel je sensoren in zodat ze direct meldingen sturen naar je telefoon, en trigger een licht alarm via de Philips Hue App.

Twee Secure contact sensoren

twee indoor sensoren

Bedien met de Philips Hue app

vereist een Hue Bridge