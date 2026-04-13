Bundel: 4x Secure Contact Sensoren + 2x Motion Sensoren

Close-up van de voorkant van Bundel: 4x Secure Contact Sensoren + 2x Motion Sensoren
Op voorraad
  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Over de Bundel: 4x Secure Contact Sensoren + 2x Motion Sensoren

Weet wat er thuis gebeurd door deze vier contact sensoren en twee motion sensoren toe te voegen aan je bestaande Bridge setup. Stel je sensoren in zodat ze direct meldingen sturen naar je telefoon, en trigger een licht alarm via de Philips Hue App.

  • Twee Secure contact sensoren
  • twee indoor sensoren
  • Bedien met de Philips Hue app
  • vereist een Hue Bridge
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay