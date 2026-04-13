Bundel: Secure Bedrade Camera + White and Color Ambiance E27 lamp + Bridge

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Tijdelijk niet op voorraad

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Over de Bundel: Secure Bedrade Camera + White and Color Ambiance E27 lamp + Bridge

Houd je huis in de gaten vanuit iedere locatie met de bedrade Secure camera, een White and Color Ambiance lamp en de Hue Bridge, die de volledige mogelijkheden van slimme verlichting mogelijk maakt. Kijk live met de 1080p HD connectie, zet je verlichting aan of verstuur een notificatie naar je mobiele apparaat wanneer beweging waargenomen wordt, of trigger direct een alarm met de Hue app.

  • Draadloos dimmen
  • inclusief Bridge
  • White en Color lamp
  • Secure camera met 1080p HD video
  • Bedien met de Philips Hue app
  • iDeal
  • Paypal
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