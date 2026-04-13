Houd je huis in de gaten vanuit iedere locatie met de bedrade Secure camera, een White and Color Ambiance lamp en de Hue Bridge, die de volledige mogelijkheden van slimme verlichting mogelijk maakt. Kijk live met de 1080p HD connectie, zet je verlichting aan of verstuur een notificatie naar je mobiele apparaat wanneer beweging waargenomen wordt, of trigger direct een alarm met de Hue app.

Draadloos dimmen

inclusief Bridge

White en Color lamp

Secure camera met 1080p HD video

Bedien met de Philips Hue app