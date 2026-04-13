Bundel: Secure Bedrade Camera + White and Color Ambiance E27 lamp + Bridge
De huidige prijs is 274,97 €
De huidige prijs is 274,97 €
Tijdelijk niet op voorraad
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Over de Bundel: Secure Bedrade Camera + White and Color Ambiance E27 lamp + Bridge
Houd je huis in de gaten vanuit iedere locatie met de bedrade Secure camera, een White and Color Ambiance lamp en de Hue Bridge, die de volledige mogelijkheden van slimme verlichting mogelijk maakt. Kijk live met de 1080p HD connectie, zet je verlichting aan of verstuur een notificatie naar je mobiele apparaat wanneer beweging waargenomen wordt, of trigger direct een alarm met de Hue app.
- Draadloos dimmen
- inclusief Bridge
- White en Color lamp
- Secure camera met 1080p HD video
- Bedien met de Philips Hue app
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871342
Productinformatie
- Hue Hue Secure Camera, bedraad
- 1
- Hue Bridge
- 1
- Hue White and Color Ambiance A60 - E27 slimme lamp - 1100
- 1