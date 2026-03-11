Ondersteuning
Een aanrecht in de keuken verlicht in warm oranje en witte tinten van slim licht.

Lente deals: tot 25% korting

Verlicht je huis voor de lente en geniet van hoge kortingen

  • Gratis verzending boven € 50
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen
  • Nu kopen, later betalen met Klarna

Lente deals tot 25% korting

Mix & match twee of meer actieproducten en ontvang 15% korting
Als één van die producten een Bridge is krijg je 25% korting op je totale bestelling.

Laat je huis dit seizoen bloeien met lenteverlichting!

Categorieën

Prijs

91 producten
Sale
Close-up van de voorkant van Hue Essential LED Strip 5 m

Lichtsnoer

Hue Essential LED Strip 5 m

RGBIC
Aanpasbare lichtscènes
Knip op maat voor elke ruimte
Bediening via onze app of met je stem
Sale
Close-up van de voorkant van Flourish tafellamp

White and Color Ambiance

Flourish tafellamp

Instelbaar wit en gekleurd licht
A60 lamp van 1100 lumen meegeleverd
Bediening via onze app of met je stem
Compatibel met Zigbee en Matter

Een Bridge toevoegen

Ontgrendel nog meer Hue functies en krijg 25% korting!

Koop Bridge
Sale
Close-up van de voorkant van Hue Essential LED Strip 10 m

Lichtsnoer

Hue Essential LED Strip 10 m

RGBIC
Aanpasbare lichtscènes
Knip op maat voor elke ruimte
Bediening via onze app of met je stem
Sale
Close-up van de voorkant van GU10 - slimme spot - (3-pack)

White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Sale
Close-up van de voorkant van Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center
Sale
Close-up van de voorkant van GU10 - slimme spot - (3-pack)

White ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Sale
Close-up van de voorkant van Lily buitenspotlamp

White and Color Ambiance

Lily buitenspotlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
Sale
Close-up van de voorkant van Bridge

Hue

Bridge

Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie
Sale
Close-up van de voorkant van Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Sale
Close-up van de voorkant van Resonate muurlamp

White and Color Ambiance

Resonate muurlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Sale
Close-up van de voorkant van Lily XL tuinspot

White and Color Ambiance

Lily XL tuinspot

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*
Sale
Close-up van de voorkant van Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

White and Color Ambiance

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

Tot 345 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur
1-12 van 91

Ontvang 25% korting met een Bridge

Profiteer van de beste lente deals, inclusief toegang tot alle Philips Hue functies!

Koop een Bridge en ten minste één ander actieproduct en ontvang 25% korting.

Sale
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

99,99 €

Sale
Bridge

Hue

Bridge

Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie

59,99 €

Kleurrijke voorjaarsideeën voor verlichting

Lenteverlichting in je huis draait om heldere ruimtes, zachtere tinten en verfrissende energie.

Een woonkamer verlicht in zachte lentetinten van roze, paars en wit licht.

Bloeiende woonkamers

Maak je woonkamer levendig met gradient slimme verlichting; ga voor warme tinten en pastelkleuren. Creëer een fijne sfeer voor quality time met vrienden en maak mooie herinneringen. Het is lente – de show kan beginnen!

Koop woonkamerverlichting
Een keuken en woonkamer verlicht met slimme verlichting in warmwitte tinten.

De energie van verandering

Verse producten, verse ideeën. Breng licht in je keuken met deze slimme werkverlichting die koken en creativiteit stimuleert. Synchroniseer je lampen met muziek en je spraakassistent om van dagelijkse taken een leuke bezigheid te maken (Philips Hue Bridge vereist).

Koop keukenverlichting
Een dame ontspant op een bed dat baadt in zacht wit licht van een tafellamp ernaast.

Creatieve lichtscènes

Breng een beetje lentemagie in elke ruimte met de lichtscènes van de Hue app. Ontdek de zachtheid van ‘Blossom’, het vergeet-me-niet blauw van ‘Memento’, het roze en geel van ‘Lily’ en de warmte van ‘Amber bloom’. Speel en ontdek het!

Ontdek de Hue app

Alles over onze lente deals

Wanneer zijn de lente deals beschikbaar?

Welke producten vallen onder de lente deals?

Hoe kan ik op de hoogte blijven van Philips Hue aanbiedingen en promoties?

Algemene voorwaarden

  • Deze actie is geldig tot 23:59 op 6 april 2026.
  • Voeg twee (2) of meer actieproducten toe aan je winkelwagen en ontvang 15% korting op de totale prijs van de artikelen die onderdeel zijn van de promotie. Als een Hue Bridge of Hue Bridge Pro één van die actieproducten is, ontvang je 25% korting op de totale prijs van de artikelen die onderdeel zijn van de promotie.
  • Korting wordt toegepast op het totaal van de in aanmerking komende promotionele producten in de winkelwagen bij het afrekenen op https://www.philips-hue.com/nl-be/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • Korting op grond van deze promotie kan worden toegepast op maximaal 25 producten.
  • Deze promotie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Elke aankoop is daarnaast onderhevig aan de Algemene voorwaarden en Verkoopvoorwaarden van Philips Hue.
  • Als een deel van een bestelling wordt geretourneerd, wordt, indien van toepassing, de proportionele kortingswaarde in mindering gebracht op het restitutiebedrag.
  • Deze actie is niet geldig in combinatie met een andere aanbieding of een couponcode op www.philips-hue.com.
  • Signify België behoudt zich het recht voor om op elk moment een promotie te annuleren of deze algemene voorwaarden te wijzigen door ze opnieuw te publiceren.

Informatie over retourneren

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay