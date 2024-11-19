Van kijken naar beleven met Hue Sports Live

Breng de stadionsfeer direct in je huis. Met Sports Live verlichten je Philips Hue lampen niet alleen je ruimte; ze reageren op elk hoogtepunt van de wedstrijd. Aftrappen, doelpunten, rode en gele kaarten en meer komen tot leven in je kamer met leuke lichteffecten om de spanning van elke wedstrijd te vergroten.

Wat heb je nodig om van Sports Live te genieten?

Om van Sports Live te genieten, heb je een Hue Bridge of Hue Bridge Pro nodigsamen met minstens één Hue-lamp met kleurenfunctie in de door jou gekozen kamer of zone voor wedstrijdeffecten. Dat is alles wat je nodig hebt, er is niets anders nodig!

1. Maak je klaar voordat de wedstrijd begint

Om van de volledige Sports Live-ervaring te genieten, stel het vroeg in voor de aftrap of tijdens de wedstrijd.

De installatie duurt ongeveer 5–10 minuten, waardoor je de tijd hebt om je ruimte, verlichtingsstijl en gewenste wedstrijdinstellingen te kiezen.

Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je Hue-account, want Sports Live moet verbinding maken met de cloud om realtime-effecten te leveren.

2. Kies de perfecte kamer voor de belevenis:

Sports Live werkt alleen in kamers en zones die minstens één kleurondersteunende Hue-lamp bevatten. Deze lampen zorgen voor de dynamische wedstrijdeffecten.

Gemengde verlichtingsopstellingen? Helemaal prima, je hebt geen kamer met alleen gekleurde Hue-lampen nodig. Witte en White ambiance verlichting zijn ook welkom, maar ze reageren niet op matchmomenten.

3. Sports Live activeren is eenvoudig.

Als je nieuw bent met entertainmentopstellingen:

Open het tabblad Sync in de Hue app. Tik op Aan de slag. Selecteer Sports Live - Kampioenschap 2026 en volg de instructies.

Als je al Hue Sync of andere entertainmentfuncties gebruikt:

Open het tabblad Sync. Tik op de What-knop linksonder. Tik op de blauwe "+" knop. Kies Sports Live - Kampioenschap 2026.

Tijdens het instellen:

Kies je favoriete team (optioneel, maar helpt de app om wedstrijdsuggesties aan te passen)

Kies de kamer waarin je de verlichting wilt gebruiken.

Kies je favoriete wedstrijdscène (je kunt de scène en helderheid later tijdens de wedstrijd veranderen)

4. Volg de wedstrijden die je belangrijk vindt:

Blijf op de hoogte door de komende wedstrijden te volgen. Zodra je een wedstrijd volgt, wordt Sports Live automatisch geactiveerd zodra deze begint, zodat je niets mist.

De app stuurt geen pushmeldingen, maar je ziet wedstrijdherinneringen prominent op de homepage van de Hue-app.

5. Bekijk hoe je lampen live reageren

Zodra de wedstrijd begint, veranderen je lampen in een dynamisch verlengstuk van de wedstrijd:

De door jou gekozen wedstrijdscène bepaalt de sfeer

Speciale lichteffecten reageren op de hoogte- en dieptepunten van je team.

Je kamer vult zich tijdens de wedstrijd met realtime dynamische effecten.

Hoe de verlichting reageert op belangrijke momenten in de wedstrijd

Wedstrijd gestart: groen knippert vijf seconden.

groen knippert vijf seconden. Doelpunt gescoord: een animatie van 5 seconden in de kleuren van het scorende team.

een animatie van 5 seconden in de kleuren van het scorende team. Strafschoppenserie: blauw knippert vijf seconden.

blauw knippert vijf seconden. Gele kaart: geel knippert gedurende vijf seconden.

geel knippert gedurende vijf seconden. Rode kaart: rood knipperen gedurende 5 seconden.

rood knipperen gedurende 5 seconden. Tweede gele kaart (leidend tot een rode kaart): rood en geel knipperen gedurende 5 seconden.

rood en geel knipperen gedurende 5 seconden. Pauze eindigt/ wedstrijd wordt hervat: groen licht knippert 5 seconden lang.

groen licht knippert 5 seconden lang. Bij de overwinning: een animatie van 15 seconden in de kleuren van het winnende team.

Slimme magie achter de schermen

Om soepele visuele effecten te bieden, maakt Sports Live tijdelijk speciale scènes aan in de door jou geselecteerde kamer.

Deze scènes:

Worden automatisch aangemaakt bij de start van de wedstrijd

Worden automatisch verwijderd wanneer de wedstrijd eindigt.

Verwijder of bewerk deze scènes niet handmatig; dit kan de gebruikerservaring beïnvloeden.

Als je probeert er een te verwijderen of te bewerken, krijg je een waarschuwing van de Hue-app, zodat je altijd de controle houdt.

Sports Live bedienen

Zolang de functie actief is:

Accessoires zoals tapknoppen of dimmers hebben geen invloed op de effecten

Om Sports Live uit te schakelen, gebruik je: De Stop-banner op het startscherm, of De Sync-knop in het tabblad Sync.



Pauzeer en Hervat op Elk Moment

Even pauzeren? Je kunt Sports Live stoppen en hervatten wanneer je er klaar voor bent.

Je vertragingsinstellingen worden opgeslagen, al moet je ze mogelijk opnieuw bijstellen afhankelijk van de bron van je livestream.

Wat je in de app ziet:

Afhankelijk van het tijdsverloop van de wedstrijd past de app zich aan zodat alles helder blijft:

Geen wedstrijd? Je ziet aankomende wedstrijden en een oproep om te volgen

Je ziet aankomende wedstrijden en een oproep om te volgen Begint de wedstrijd binnenkort? Een aftelling begint

Een aftelling begint Wedstrijd live? Je ziet de huidige spelstatus en kunt Sports Live direct activeren.

Heb je de Hue Sync Box? Je kunt Sports Live en Hue Sync tegelijkertijd gebruiken door verschillende lampen voor elk te selecteren.

Je kunt tegelijkertijd genieten van Sports Live en Hue Sync, zelfs als sommige van je lampen in beide opstellingen staan. Maar Hue Sync heeft voorrang, dus Sports Live werkt niet op lampen die zijn ingesteld voor Sync Entertainment Area.

Wanneer slechts enkele lampen overlappen, kan Sports Live starten, maar de app laat je weten dat Hue Sync prioriteit heeft voor die gedeelde lampen.

Door in de app aparte lampen aan elke functie toe te wijzen, krijg je het beste van beide ervaringen zonder onderbreking.

Veelgestelde vragen

Waarom verschijnt mijn kamer/zone niet tijdens installatie?

Er is minstens één lamp met kleurfunctie nodig.

Waarom reageren mijn witte lampen niet?

Sports Live-effecten vereisen lampen met kleurfunctie. In een Kamer/Zone met zowel kleur-geschikte als witte/white ambiance-lampen zullen alleen je kleur-geschikte lampen Sports Live-effecten tonen.

Mijn lampen reageerden plotseling, waarom?

Je hebt je waarschijnlijk geabonneerd op een wedstrijd die net is begonnen.

Waarom kan ik niet van scène wisselen met mijn schakelaar?

Accessoires overschrijven de Sports Live-ervaring niet. Om de scène te veranderen die actief is tijdens Sports Live, ga je naar het tabblad Sync, selecteer je Sports Live en tik je op de Scene-knop om een andere scène te kiezen.

Waarom zie ik scènes die naar landen zijn vernoemd?

Dit zijn tijdelijke Sports Live-scènes die automatisch na de wedstrijd worden verwijderd.

Waarom lopen mijn Sports Live-effecten niet gelijk met de livewedstrijd die ik op mijn tv bekijk?

Synchroniseer de wedstrijdtijd op je tv met de wedstrijdtijd die wordt weergegeven op het tabblad Sync in de Hue app, zodat je Sports Live-effecten op het juiste moment plaatsvinden.

Om de vertraging aan te passen, ga naar het tabblad Sync, selecteer Sports live en tik op de Delay-knop. Je kunt deze functie alleen gebruiken terwijl een wedstrijd bezig is.

Waarom kan ik niet meer aankomende wedstrijden zien?

Alleen geplande wedstrijden worden weergegeven in de Hue-app. Toekomstige wedstrijden worden getoond zodra ze bevestigd zijn.

Hoe verander ik de lampen die Sports Live-effecten tonen?

Ga naar het tabblad Sync, selecteer Sports Live en tik op de knop "Where" om de geselecteerde Kamer/Zone voor Sports Live te wijzigen.

*Hue Sports Live wordt aangedreven door wedstrijdgegevens van derden; daarom is het mogelijk dat de dienst niet altijd beschikbaar is of naar verwachting werkt, en de ervaring kan soms variëren. Beschikbaarheid en prestaties kunnen niet worden gegarandeerd.

**Waarschuwing: bevat flikkerende lichten die personen met fotosensitieve epilepsie of andere lichtgevoeligheden kunnen beïnvloeden. Gebruik voorzichtig en stop onmiddellijk met het gebruik als er symptomen optreden.