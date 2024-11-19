Complete handleiding voor Hue inbouwoplossingen

Philips Hue biedt vier inbouwproducten die zijn ontworpen om je flexibele, intelligente controle over je verlichting te geven. Hoewel ze er misschien hetzelfde uitzien, werken ze allemaal anders, afhankelijk van het soort lampen dat je hebt en de bedrading die in je huis beschikbaar is.

Deze handleiding beschrijft alle vier de producten, vergelijkt ze en geeft je de benodigde informatie over installatie, compatibiliteit en probleemoplossing.

1. Slimme lichtmodules (twee versies)

Deze modules werken met Philips Hue en andere Zigbee-slimme lampen en stellen je in staat deze te bedienen met je bestaande wandschakelaar zonder de stroom naar de lampen af ​​te sluiten.

1A. Bedrade wandschakelaarmodule (bedrade versie)

Zorg dat je Hue lampen binnen handbereik zijn. Maak van je bestaande wandschakelaar een slimme schakelaar, zodat deze Hue verlichtingsscènes, kamers/zones en automatiseringen kan bedienen, terwijl de slimme lampen altijd van stroom voorzien blijven.

Belangrijkste kenmerken

Werkt met Hue en andere compatibele Zigbee-slimme lampen

Een Hue Bridge is vereist

Werkt met tuimel-, schakel- en drukknopschakelaars

Eén keer installeren, de batterij hoeft niet te worden vervangen

Neutrale draad vereist

Compatibiliteitsopmerkingen

Niet compatibel met:

Bestaande draaidimmers

Gecombineerde stopcontact/lichtschakelaarplaten

Niet-slimme lampen

Hoogtepunten van de installatie

Vereist bedrading in je muurdoos:

O 1-2x belastingsdraad (afhankelijk van enkele of dubbele knopschakelaar)

O Neutrale draad

O 2x lijndraad

Insteekconnector met 5 aansluitingen meegeleverd in de doos om de netspanning aangesloten te houden

De geschikte draadmaat en striplengte voor de meegeleverde lasconnector:

- Geleiderdoorsnede: massief: 0,75 tot 4 mm²

- Gestripte lengte geleider: 11 mm

Volg de onboarding in de Hue app

1B. Wandschakelaarmodule op batterijen (batterijversie)

Biedt dezelfde voordelen voor slimme lichtregeling als de bedrade versie zonder dat een neutrale draad nodig is.

Belangrijkste kenmerken

Werkt op batterijen (geen bedrading nodig), batterijtype CR2450

Werkt met Hue en andere slimme Zigbee-lampen

Een Hue Bridge is vereist

Levensduur batterij: minimaal 5 jaar (waarschuwing batterij bijna leeg, weergegeven in de Hue app)

Compatibiliteitsopmerkingen

Werkt met tuimel-, schakel- en drukknopschakelaars

Niet compatibel met schakelaars met ingebouwde dimmers of gecombineerde stopcontact-/schakelplaten

Werkt met 2-weg/3-weg schakelaaropstellingen (als de andere schakelaars ook op modules zijn aangesloten)

Hoogtepunten van de installatie

Neutrale bedrading is niet nodig (compatibel met de bedrading die je in je muur hebt)

Schakel altijd de stroomonderbreker uit voordat je elektrische werkzaamheden uitvoert, inclusief het verwijderen van de schakelaar.

Gebruik de meegeleverde insteekconnector om de slimme lampen van stroom te voorzien

Verleng de meegeleverde draden niet

De module kan knipperen als de draden elkaar tijdens de installatie raken - dit is normaal

Voltooi de fysieke installatie voordat je deze toevoegt aan de Hue app

2. Bedrade schakelaar (twee versies Aan/Uit of Dimmer) - voor niet-slimme lampen

Een product dat is ontworpen voor traditionele lampen en deze omzet in bestuurbare slimme lampen in het Hue ecosysteem.

Voegt slimme aan/uit- of dimbediening toe aan niet-slimme lampen.

Belangrijkste kenmerken

Aan/uit-versie → voor niet-dimbare lampen

Dimmerversie → voor dimbare lampen

Bluetooth-ondersteuning (beperkt, bekijk hier)

(beperkt, bekijk hier) Materie-compatibel (als een lamp)

(als een lamp) Verkrijgbaar in 1- of 2-kanaals versies (alleen aan/uit):

1 kanaal is om één groep lampen te bedienen (enkele schakelaar), terwijl 2 kanaals is om 2 groepen lampen onafhankelijk te bedienen (dubbele schakelaar), hetzij via de schakelaar zelf of via de Hue app. Bij een dubbele schakelaar bijvoorbeeld, regelt de ene schakelaar de verlichting in de woonkamer, terwijl de andere schakelaar de verlichting in de eetkamer regelt. De bedrade dimmer switch is momenteel beschikbaar voor 1 kanaal.

Compatibiliteitsopmerkingen

Niet bedoeld voor:

Verschillende soorten belasting mengen op dezelfde bedrade schakelaar

Mechanismen voor draaibare dimmer switch

Vereiste bedrading

Aan/uit-schakelaar → vereist een neutrale draad

Dimmer switch → werkt met of zonder neutrale draad (neutrale draad heeft de voorkeur / Zonder neutrale draad is het licht minder fel en werken sommige LED-lampen mogelijk niet goed, dus een ontkoppelcondensator kan nodig zijn.)

Dimgedrag

Wip → Je kunt je lampen niet op de traditionele manier dimmen. Je kunt de helderheid echter aanpassen via de Hue app en scènes configureren met verschillende helderheidsniveaus, zodat je de lampen kunt dimmen door op de schakelaar te drukken om de scènes te activeren.

Drukknop → ondersteunt dimmen door lang indrukken

Werkt alleen met dimbare lampen

Hoogtepunten van de installatie

Geen insteekconnector nodig

Aan/uit-schakelaar (1 kanaal) / dimmer switch (1 kanaal)

o 1x laaddraad

o 1x neutrale draad

o 1x lijndraad

Aan/Uit schakelaar (2 kanalen)

o 2x laaddraad

o 1x neutrale draad

o 1x lijndraad

De geschikte draadgrootte en striplengte voor de aansluitblokken:

- Doorsnede geleider: Massief: 0,75 tot 2,5 mm²

· Geleider gestripte lengte: 9 … 10 mm

3. Vergelijkingsoverzicht

Batterij-wandschakelaarmodule (Smart Lights) Bedrade wandschakelaarmodule (Smart Lights) Bedrade wandschakelaarmodule (niet-slimme lampen) Ondersteunde lampen Hue en andere slimme Zigbee lampen Hue en andere slimme Zigbee lampen Traditionele verlichting* Bridge is vereist Ja Ja Nee. (Beperkte functionaliteit zonder bridge. Bekijk hier) Bedrading Geen neutrale draad nodig Bedraad, neutrale draad vereist Bedraad aan/uit: neutrale draad vereist Bedrade dimmer: werkt met of zonder neutrale draad (neutraal heeft de voorkeur) Stroombron Batterij (5+ jaar) Netstroom Netstroom Compatibiliteit van schakelaars Wip, tuimelaar, drukknop Scène wisselen Schakelaar doorloopt tot 3 toegewezen scènes binnen intervallen van 3 seconden Dimmen Drukknop lang indrukken; scènes Drukknop lang indrukken; scènes Afhankelijk van versie + type lamp Ondersteuning van materie Nee, alleen via Bridge Nee, alleen via Bridge Ja (als licht) Bluetooth Nee Nee Ja (beperkt) Kanalen Niet van toepassing Niet van toepassing 1- of 2-kanaals (aan/uit), 1-kanaals (dimmer) pakketafmetingen 43 × 38 × 10 mm 41 × 37 × 15 mm 41 × 37 × 17 mm Instructievideo [LINK] [LINK] 1-kanaals (dimmer) 1-kanaals (aan/uit) 2-kanaals (aan/uit) Installatiehandleiding [LINK] [LINK] 1-kanaals (dimmer) 1-kanaals (aan/uit) 2-kanaals (aan/uit) Opmerkingen voor installateurs over toepassingen [LINK] [LINK] [LINK]

Belastingsvereisten:

* De aan/uit-schakelaarmodule is compatibel met:

· LED-lichtbronnen (tot 400W)

· Gloeilampen (tot 6A)

· Fluorescentielampen (tot 6A)

· Elektronische step-down converter voor extra-laagspanning gloeilampen (tot 6A)

En kan niet worden gebruikt met motoren of verwarmingsinstallaties

Terwijl de Dimmer switch module compatibel is met:

· HV LED-lichtbronnen (volgsnede: 5…200W; voorsnede: 5...20W );

- Gloeilampen/HV-halogeenlampen (volgsnede: 20...200W; voorsnede: 20...150W);

· Elektronische step-down converter voor extra-laagspanningsgloeilampen/halogeenlampen (achterspanning: 5…200W; voorsnede: 5…20W)

En kan niet worden gebruikt met fluorescentielampen/ijzerkerntransformator met laagspanningsgloeilampen/halogeenlampen/motoren of verwarmingsinstallaties.

4. Voor aankoop/installatie:

Onderzoek de manier waarop je lichtschakelaar is geïnstalleerd om er zeker van te zijn dat de bedrade wandschakelaarmodule werkt met het type lichtschakelaar dat je hebt.

Voor versies waarbij een neutrale draad nodig is voor de installatie, raden we je aan om je aansluitdoos van tevoren te controleren. Als er geen neutrale draad in je wanddoos zit, kun je in sommige landen een andere aansluitdoos in het plafond vinden, waar zich mogelijk wel een neutrale draad bevindt.

Geen neutrale draad beschikbaar? Kies dan een van de volgende:

o Voor niet-slimme lampen: Gebruik een bedrade dimmer die werkt met of zonder neutrale draad of vervang de lamp door Hue slimme lampen

O Voor slimme lampen: gebruik een schakelaar of dimmer op batterijen in plaats van een bedrade schakelaar of dimmer.

Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is in je elektriciteitskast zodat de bedrade wandschakelaarmodule erin past.

5. Tips voor installatie: (voor alle typen)

Schakel de stroomonderbreker uit

Zorg ervoor dat niemand de stroom herstelt tijdens de installatie

Draden onder spanning afdekken

Maak een foto van de bestaande bedrading

Sluit de bedrading aan zoals aangegeven in de handleiding.

Als een draad in de verkeerde klem op de module wordt gestoken, is er een manier om de draad los te koppelen van de klem. Steek een schroevendraaier in de gleuf en duw lichtjes om de draad los te maken.

Elektrische apparaten mogen alleen worden geïnstalleerd en aangesloten door personen met verstand van elektra. Plaatselijke voorschriften kunnen het werken aan elektriciteitsdraden zonder professional verbieden. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of een elektricien voor advies.

Start de Hue app om de QR-code te scannen. Deze vind je op het product en in de handleiding. Volg daarna de richtlijnen daar om je te onboarden. Je kunt daar ook een instructievideo bekijken die stap voor stap de installatie laat zien. Nadat de bekabelde installatie is voltooid, kun je teruggaan naar de Hue app en doorgaan met de configuratie.

6. Welk product moet je kiezen?

Kies een bedrade wandschakelaarmodule als:

Je Hue en andere slimme Zigbee lampen gebruikt

Je geeft de voorkeur aan een vaste installatie met bedrading, zonder dat je in de toekomst een batterij hoeft te vervangen

Kies een batterijgevoede wandschakelaarmodule als:

Je Hue en andere slimme Zigbee lampen gebruikt

Je hebt geen neutrale draad.

neutrale draad. Je wilt een eenvoudigere installatie

Kies een bedrade schakelaar (Aan/Uit of Dimmer) als:

Je gebruikt niet-slimme lampen en je wilt je bestaande lampen en schakelaars slim maken.

Je wilt Matter-ondersteuning of Bluetooth-back-up

Je wilt slimme en niet-slimme lampen naadloos tegelijk bedienen binnen het Hue ecosysteem, via één enkele app.

7. Probleemoplossing

Als het apparaat onbereikbaar is of niet werkt:

Installatiestappen controleren Controleer of de stroomonderbreker vóór de bedrading is uitgeschakeld en na de installatie weer is ingeschakeld. Controleer of de draden volledig in de connectoren zitten. Controleer de knopactiviteit in de Hue app:

Kijk in de toegewezen kamer of onder instellingen > Apparaten > Schakelaars. Als het indrukken van knoppen niet wordt weergegeven, kan er een probleem zijn met de draadloze verbinding. Controleer integraties van derden:

Zorg ervoor dat apps van derden of partnerintegraties je Hue instellingen niet overschrijven. Reset het apparaat in de app:

Reset het apparaat om het opnieuw te configureren zonder het volledig opnieuw in gebruik te nemen. Verwijder de schakelaar en plaats hem opnieuw:

Verwijder het apparaat uit de Hue Bridge, voeg het vervolgens opnieuw toe en configureer het zoals gewoonlijk. Bevestig het type schakelaar:

Zorg ervoor dat het apparaat is ingesteld als het juiste type schakelaar (wip of drukknop). Zo niet, verwijder het dan en voeg het opnieuw toe met de juiste instelling.

Alleen batterijmodule

Waarschuwingen voor een bijna lege batterij verschijnen in de Hue app

Per ongeluk contact met draad kan knipperen veroorzaken - normaal tijdens installatie

Alleen bedrade schakelaar

Flikkerende lampjes → controleer het type lamp, de belasting en de compatibiliteit

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.