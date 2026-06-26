Philips Hue ve LG

Hue Sync TV uygulaması sayesinde, ışıklarınızın LG TV ekranınızdaki içeriğe tepki vermesini sağlayın.

Mor ve mavi Hue ışıklı LG TV'nin önünde koltukta oturan kadın ve erkekler

Sync TV uygulamasını LG TV'lerle senkronize edin

Hue ışıkları LG TV'nizde izlediğiniz her şeyle senkrone edin.

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LG TV'nizle senkronize etme

Hue Play gradient lightstrip, Bridge ve beyaz arka plan üzerinde ampul

Uyumluluğu kontrol edin

Sync TV uygulaması webOS24 veya üzeri işletim sistemine sahip 2024 ve üzeri LG TV'lerle uyumludur. TV'niz uygulamayı destekliyorsa Uygulamalar içinde aradığınızda görüntülenecektir.

Uyumlu TV'leri bulun
Üç akıllı Hue ışıkla duvara monte edilmiş LG TV

Hue sisteminizi kurun

Işıklarınızı LG TV'nizle senkronize etmek için en az bir Philips Hue ışığa ve Philips Hue Bridge'e ihtiyacınız vardır.

Hue Bridge satın alın

Sync TV uygulamasını edinin

Uygulamayı televizyonunuza indirin, kurun ve senkronizasyona hazır olun!

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Senkronizasyon için en iyi ışıklar

Hue Play gradient lightstrip 55”

Hue Play gradient lightstrip 55”

75" ve daha büyük Hue Play gradient lightstrip

75" ve daha büyük Hue Play gradient lightstrip

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Play HDMI Sync Box

Play HDMI Sync Box

Play lamba ikili paket

Play lamba ikili paket

Hue Play gradient lightstrip 65”

Hue Play gradient lightstrip 65”

Gradient Signe lambader

Gradient Signe lambader

Hue Play gradient lightstrip kompakt

Hue Play gradient lightstrip kompakt

Renkli ışıklarla çevrili oturma odasında duvarda asılı duran LG TV

LG

LG, 60 yıldan uzun süredir akıllı evler de dahil olmak üzere kullanıcılarına yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve özellikler sunuyor.

LG'ye git

Sorular ve yanıtlar

Hangi LG TV'ler Hue Sync TV uygulamasıyla uyumludur?

Hue ürünleri LG TV uygulaması için destek sağlıyor

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