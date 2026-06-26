Hue Sync TV uygulaması sayesinde, ışıklarınızın LG TV ekranınızdaki içeriğe tepki vermesini sağlayın.
Philips Hue ve LG
Sync TV uygulamasını LG TV'lerle senkronize edin
Hue ışıkları LG TV'nizde izlediğiniz her şeyle senkrone edin.
LG TV'nizle senkronize etme
Uyumluluğu kontrol edin
Sync TV uygulaması webOS24 veya üzeri işletim sistemine sahip 2024 ve üzeri LG TV'lerle uyumludur. TV'niz uygulamayı destekliyorsa Uygulamalar içinde aradığınızda görüntülenecektir.
Hue sisteminizi kurun
Işıklarınızı LG TV'nizle senkronize etmek için en az bir Philips Hue ışığa ve Philips Hue Bridge'e ihtiyacınız vardır.
Sync TV uygulamasını edinin
Uygulamayı televizyonunuza indirin, kurun ve senkronizasyona hazır olun!
LG
LG, 60 yıldan uzun süredir akıllı evler de dahil olmak üzere kullanıcılarına yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve özellikler sunuyor.
Sorular ve yanıtlar
Hangi LG TV'ler Hue Sync TV uygulamasıyla uyumludur?
Hangi LG TV'ler Hue Sync TV uygulamasıyla uyumludur?
Destek alın
Yardım etmekten her zaman mutluluk duyarız! Philips Hue ve LG TV'leri eşleştirme konusunda daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, daha fazla soru ve cevaba göz atın veya bizimle iletişime geçin.