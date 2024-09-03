5. September 2024
Ganz gleich, ob Du die ultimative Solo-Kampfstation oder einen Raum kreieren willst, in dem Du gemeinsam mit Deinen Freunden Feinde bekämpfst – mit Gaming-Beleuchtung kannst Du Erlebnisse der Spitzenklasse erschaffen. Hier sind unsere besten Lichtideen für Deinen Gaming-Raum.
Gaming-Beleuchtung für Deinen PC
Die Gaming-Beleuchtung für PC-Setups wurde entwickelt, um Dir ein wirklich beeindruckendes Erlebnis zu bieten – vor allem, wenn Du sie mit Deinem Bildschirm synchronisierst.
Hintergrundbeleuchtung für Monitore
Hue Play Gradient PC Lightstrips wurden für die Hintergrundbeleuchtung von Monitoren entwickelt. Der Lightstrip ist für Setups mit einem einzelnen oder drei Monitoren geeignet und kann mit den mitgelieferten Halterungen einfach an der Rückseite der Monitore befestigt werden. Die Lightstrips verfügen über einzeln ansteuerbare LEDs mit „Farbzonen“ – das sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.
Gaming-Lampen für mehr Wirkung
Alle farbfähigen Hue Lichter können zu einem Gaming-Setup hinzugefügt und mit dem Bildschirm synchronisiert werden. Unsere beste Wahl sind die Play Lightbars, die entweder hingelegt oder seitlich vom Monitor aufgestellt werden können. Eine Signe Tischleuchte kann für einen zusätzlichen Farbverlauf ebenfalls zu beiden Seiten Deines PC-Gaming-Setups verwendet werden.
Synchronisiere Deine Gaming-Beleuchtung
Sobald Du Deine Lightstrips in Position gebracht hast, kannst Du sie auf dieselbe Farbe – oder auf mehrere Farben – einstellen, um Deinen Monitor in buntem Licht erstrahlen zu lassen. Aber Du hast noch mehr Möglichkeiten: Du kannst sie mit Deinem Bildschirm synchronisieren, sodass die Lichter dunkler oder heller gedimmt werden und entsprechend dem Gaming-Verlauf aufleuchten oder blinken! Mit der kostenlosen Hue Sync Desktop App kannst Du alles, was auf Deinem PC-Monitor angezeigt wird, mit der Beleuchtung in Deinem Gaming-Raum synchronisieren.
Gaming-Lichter für Deinen Fernseher
Du bist eher ein Konsolengamer? Verwende die Play HDMI Sync Box 8K, die Unterstützung für die höchste Bildqualität für das ultimative Lichtsynchronisationserlebnis bietet. Über die vier HDMI-Anschlüsse kannst Du jede beliebige Konsole anschließen und Deine Games mit den Lichtern synchronisieren, die Dich umgeben.
Verwende für die Beleuchtung den Play Gradient TV Lightstrip: Er ist in drei Größen erhältlich und wird mit Befestigungsclips geliefert, mit denen er einfach an der Rückseite Deines Fernsehers angebracht werden kann.
Für eine zusätzliche bunte Lichtkomposition platziere eine Play Gradient Light Tube unterhalb des Fernsehers, die Du für den perfekten Winkel drehen kannst. Denke daran, dass Du bis zu 10 Lichter auf einmal synchronisieren kannst, so dass Du weitere Lichter im Raum anbringen kannst, um einen beeindruckenden Effekt zu erzielen.
Tagsüber Büro, Gaming-Raum bei Nacht
Nicht jeder hat das Glück, einen Raum zu haben, der ausschließlich dem Spielen gewidmet ist – aber Dein Gaming-Raum kann zum Beispiel auch als Schlafzimmer oder Home Office genutzt werden. Zum Glück können Deine smarten Lampen die perfekte Atmosphäre schaffen, ob Du nun gerade zockst oder nicht.
Wenn Dein Gaming-Raum gleichzeitig ein Büro ist, stelle die Raumbeleuchtung auf das Lichtszenario „Konzentrieren“ ein, während Du arbeitest. Dadurch erhältst Du eine kühlweiße Lichteinstellung, mit der Du Dich gut konzentrieren kannst. Ist Dein Gaming-Raum auch Dein Schlafzimmer? Probiere die Einschlafautomatik „Schlafen gehen“ aus, die das Licht langsam auf ein warmes Glühen umschaltet und signalisiert, dass es Zeit zum Schlafen ist – so vermeidest Du ungewollte oder ungeplante nächtliche Gaming-Sessions!