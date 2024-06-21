Support

Willkommen zu Hause

Automatisiere Deine Beleuchtung, um Dich zu Hause begrüßen zu lassen, Deinen Vorgarten und Deine Einfahrt automatisch zu beleuchten und vieles mehr – nur mit Philips Hue!

Willkommen zu Hause mit Philips Hue

Erlebe smarte Einfahrtsbeleuchtung mit Philips Hue

Hue Outdoor, Geofencing

Smarte Lampen, die Dich willkommen heißen

Nie wieder ein dunkles Zuhause vorfinden! Stelle das Licht so ein, dass es sich automatisch einschaltet, wenn Du Dich Deinem Zuhause näherst, und sich ausschaltet, wenn Du es verlässt – mit den Automatisierungen „Nach Hause kommen“ und „Haus verlassen“.

Produktübersicht
Hue Außenbeleuchtungs-App

Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Lasse das Licht sich automatisch einschalten, wenn der Outdoor Sensor eine Bewegung erkennt – und fühle Dich in Deinem Zuhause noch sicherer. Der Outdoor Sensor erkennt Bewegungen und schaltet automatisch das Licht ein – so werden ungebetene Gäste enttarnt und Du kannst Dich in Deiner Umgebung sicherer fühlen.

Produktübersicht
Hue Außenbeleuchtungs-App, Timer

Lass es so aussehen, als wärst Du zu Hause

Verschaffe Dir mit einem Fingertipp in der Philips Hue App ein Gefühl von Sicherheit! Erstelle eine Anwesenheitssimulation, damit es so aussieht, als ob Du zu Hause wärst, auch wenn Du unterwegs bist - oder schalte Deine Lichter von überall auf der Welt ein und aus.

Produktübersicht

Beliebteste Outdoor-Produkte

Flash Sale -25%
Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

159,99 €

Flash Sale -25%
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

159,99 €

Flash Sale -25%
Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

349,99 €

Flash Sale -25%
Festavia Lichterkette 8m

Hue White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 8m
Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

119,99 €

Flash Sale -25%
Lightstrip Outdoor 5 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Outdoor 5 Meter
1 x 5 Meter-Lightstrip
Weißes und farbiges Licht
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*

239,99 €

Flash Sale -25%
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

159,99 €

Flash Sale -25%
Amarant lineare Außenleuchte

Hue White & Color Ambiance

Amarant lineare Außenleuchte
Integrierte LED
Weißes und farbiges Licht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

189,99 €

Flash Sale -25%
Discover Flutlicht

Hue White & Color Ambiance

Discover Flutlicht

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

199,99 €

Flash Sale -25%
Calla Outdoor Sockelleuchte

Hue White & Color Ambiance

Calla Outdoor Sockelleuchte
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
105 x 252 mm
PSU separat erhältlich

129,99 €

Artikel fast ausverkauft

Flash Sale -25%
Resonate Outdoor einstrahlige Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Resonate Outdoor einstrahlige Wandleuchte schwarz
ca. 10 Jahre Nutzungsdauer
Sofortiges Dimmen
Hue Bridge erforderlich

119,99 €

Flash Sale -25%
Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz
Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
400 x 100 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

189,99 €

Flash Sale -25%
Philips Hue Secure Flutlicht Kamera

Hue

Philips Hue Secure Flutlicht Kamera
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD-Video
Weiß- und Farblicht
Anschluss an das heimische Stromnetz

309,99 €

Flash Sale -25%
Motion Sensor Outdoor schwarz

Hue

Motion Sensor Outdoor schwarz
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbeständig
Automatisiert Deine Beleuchtung

59,99 €

Flash Sale -25%
Niedervolt-Netzteil Outdoor 100 Watt

Hue

Niedervolt-Netzteil Outdoor 100 Watt
Verlängerungskabel
Leistung bis zu 100 W
Schwarz

89,99 €

Mehr Produkte anzeigen

Entdecke weitere Möglichkeiten für Philips Hue Außenbeleuchtung

Verbessere Deinen Raum

Smarte Beleuchtung für Deinen Garten

Mit der Außenbeleuchtung von Philips Hue kannst Du Deinen Garten zu jeder Gelegenheit mit schönem, farbenfrohem, smartem Licht gestalten.

Mehr erfahren

Mehr über Philips Hue erfahren

Philips Hue ist das smarte, kabellose Lichtsystem, mit dem Du Dein Licht ganz einfach steuern und die perfekte Atmosphäre für jeden Moment drinnen und draußen schaffen kannst. Erwecke Deinen Außenbereich mit einer Reihe speziell entwickelter Außenleuchten zum Leben.

Außenleuchten

Außenleuchten

Wähle aus unserer Kollektion von Außenleuchten, die speziell für alle Wetterbedingungen entwickelt wurden.
Hue Bridge

Hue Bridge

Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines smarten Lichtsystems. Damit kannst Du bis zu 50 Lampen anschließen und die endlosen Möglichkeiten des Systems nutzen.
Lichtsteuerung

Lichtsteuerung

Es gibt viele smarte Möglichkeiten, Deine Beleuchtung zu steuern – von der Philips Hue App bis hin zu kabellosen smarten Schaltern und mehr.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

