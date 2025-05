Mit der Philips Hue E14-Lampe in Tropfenform kannst Du Deine kleinsten Lampen und Leuchten in Dein smartes Philips Hue Lichtsystem integrieren. Die Lampe in Tropfenform ist etwa so groß wie ein Golfball. Daher passt sie auch dort hinein, wo längere E14-Lampen nicht passen. Die in den Kategorien White, White Ambiance und White & Color Ambiance erhältliche Lampe in Tropfenform bringt Millionen Schattierungen von weißem und farbigem Licht in jeden Bereich Deines Zuhauses.