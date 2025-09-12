Support
Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Hue Flux Halterung 4er-Pack

Hue Flux Halterung 4er-Pack

Mit diesen speziell entwickelten Montagehalterungen kannst Du Deine Hue Flux und Flux ultra-bright LED-Streifen auf jeder Oberfläche im Haus anbringen oder umpositionieren. Schrauben und Klebeband sind im Lieferumfang enthalten und sorgen für eine einfache Montage an Unterschränken und auf strukturierten Wandflächen, mit Unterstützung langer Installationen. Das transparente Design sorgt für ununterbrochene Lichtkonsistenz und ‑qualität.

Produkt-Highlights

  • Einfache Installation der LED-Streifen
  • Inklusive Schrauben und Klebeband
  • Robustes transparentes Design
  • 10er-Pack
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Transparent

  • Material

    PC

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay