Die meisten Nutzer beginnen mit einfachem „Bias Lighting“ – statische LED-Lightstrips wie die Philips Hue LED-Lightstrips hinter einem Monitor, um die Augen zu entlasten. Die meisten Gamer, die ihre Beleuchtung mit ihren Spielen synchronisieren möchten, suchen aber nach mehr: Lichtanpassung in Echtzeit.

Bei allgemeiner Wi-Fi-basierter Beleuchtung kommt es oft zu einer Verzögerung, bei der sich die Farben einen Bruchteil einer Sekunde nach der Aktion ändern. Um Beleuchtung effektiv mit dem PC zu synchronisieren, brauchst Du ein System, das die Verzögerung minimiert. Philips Hue verwendet das Zigbee-Protokoll über die Hue Bridge und Hue Bridge Pro. Dieses verarbeitet die Kommunikation lokal über ein Mesh-Netzwerk. Dadurch kommunizieren Hue Lampen direkt untereinander und schaffen ein Verbindungsnetz, ohne sich einzeln mit dem WLAN verbinden zu müssen. So können Deine Lampen direkt auf Explosionen oder Stimmungswechsel auf dem Bildschirm reagieren.