12. Februar 2026
Stell Dir vor, die Beleuchtung in Deinem Zimmer reagiert auf jede neonbeleuchtete Straße in einer Cyberpunk-Stadt oder jeden subtilen Schatten in einer Stealth-Mission. Wenn Du Beleuchtung mit Deinem PC synchronisierst, schaust Du nicht nur auf einen Bildschirm – Du tauchst in die Welt des Spiels ein. Ganz gleich, ob Du ein Gelegenheitsspieler oder ein Profi bist: Wenn Du Deine Umgebung in eine dynamische Erweiterung Deines Bildschirms verwandelst, entsteht eine Atmosphäre, die mit gewöhnlichen RGB-Lightstrips einfach nicht erreicht werden kann.