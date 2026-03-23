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Eine Gruppe sieht im Wohnzimmer fern. Dabei synchronisiert sich die Beleuchtung für eine immersive Entertainment-Erfahrung mit dem Fernseher.

Beleuchtung, die sich mit dem Fernseher synchronisiert: Der ultimative Leitfaden für ein immersives Entertainment-Erlebnis in Deinem Zuhause

11. Februar 2026

Bei modernen Heimkinos kommt es 2026 nicht mehr auf die Größe des Bildschirms oder die Tiefe des Basses an – es geht um das Ambiente. Das begehrteste Upgrade für Kinoliebhaber oder Gamer ist heute Beleuchtung, die sich mit dem Fernseher synchronisiert – eine Technologie, die die Grenzen zwischen der Welt auf dem Bildschirm und dem Raum verwischt. Egal, ob Du gerade in einem hitzigen Videospielgefecht steckst oder Dir ein Kinomeisterwerk ansiehst, die „Surround-Beleuchtung“ schafft eine Atmosphäre, bei der jeder Blitz und jeder Sonnenuntergang im gesamten Raum erlebbar werden.

Wie funktionieren LED-Lampen, die sich mit dem Fernseher synchronisieren?

Diese Technologie besteht im Kern aus smarten LED-Lampen, die sich mit dem Fernseher synchronisieren. Dabei werden die Farben auf Deinem Display in Echtzeit analysiert. Diese Lampen leuchten nicht nur in einer Farbe, sondern sind dynamisch. Sie spiegeln die Bewegung und die Farbpalette Deiner Inhalte wider. Wenn ein rotes Auto auf der linken Seite Deines Bildschirms vorbeifährt, werden die linken Lampen hinter Deinem Fernseher gleichzeitig in einem pulsierenden Rot leuchten.

Eine Sammlung farbfähiger smarter Lampen, die in der Nähe eines an die Wand montierten Fernsehers platziert wurden. Die Lampen leuchten die Wand mit Synchronisierten Farben an.

Dieser oft auch als „Bias Lighting“ bezeichnete Effekt hat zwei Vorteile. Erstens sorgt er dafür, dass der Bildschirm sich viel größer anfühlt, als er eigentlich ist. Zweitens ist er ein funktionales Hilfsmittel für die Gesundheit der Augen: Durch das sanfte Leuchten hinter dem Bildschirm wird der harte Kontrast zwischen einem hellen Fernseher und einem dunklen Raum reduziert, was die Belastung der Augen bei langen Fernsehsessions deutlich verringert.

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LED-Lampen mit dem Fernseher synchronisieren: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wenn Du Deine LED-Lampen mit dem Fernseher synchronisieren möchtest, kannst Du den professionellen „Ambilight“-Effekt auf zwei Arten erreichen.

1. Eine Sync Box verwenden

Eine Hardware-Box (wie die Philips Hue Play HDMI Sync Box) ist der Goldstandard, wenn Du die höchste Genauigkeit ohne Verzögerung erreichen möchtest. Verbinde Deine Medienquellen, wie einen Streaming Stick, eine Kabelbox oder eine Spielekonsole, mit Deiner Sync Box und die Box mit Deinem Fernseher. Er fängt das digitale Signal ab, analysiert die Farben und sagt Deinen Lampen mit Millisekundengenauigkeit, was sie tun sollen.

Nahaufnahme der Philips Hue Play HDMI Sync Box

2. Native Anwendungen für den Smart TV

Viele moderne Smart TVs verfügen heute über Apps, die die Synchronisation intern verarbeiten. Das ist ideal für Nutzer, die hauptsächlich integrierte Streaming-Apps verwenden und zusätzliche Kabel vermeiden wollen.

Verbessere Dein Fernseherlebnis: Philips Hue für LG und Samsung TVs

Verwandle Dein Wohnzimmer in ein immersives Heimkino, indem Du smarte Philips Hue Leuchten mit Deinem bevorzugten LG TV oder Samsung TV synchronisierst. Bei früheren Setups war für die Bildschirmspiegelung die Philips Hue Play HDMI Sync Box nötig. Bei modernen Modellen von LG und Samsung klappt das immersives Erlebnis jetzt auch über die Philips Hue Sync TV App

Smart Light Bars auf beiden Seiten eines Fernsehers leuchten die Wand mit auf den Bildschirm angepassten Farben in einem Wohnzimmer an.

Dank dieser nahtlosen Einbindung reagiert Deine Beleuchtung sofort auf alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist – einschließlich integrierter Streaming-Apps und Spielekonsolen – und liefert einen nahtlosen "Ambilight"-Effekt mit geringer Latenz, ohne zusätzliche Hardware. Egal, ob Du spielst oder dir kinoreife Inhalte in Dolby Vision ansiehst – Philips Hue bietet dir immer das passende Ambiente. 

Erste Schritte mit der Hue Sync TV App

Prüfe die Kompatibilität Deines Fernsehers

Schritt 1

Prüfe die Kompatibilität Deines Fernsehers

Die App ist auf vielen Samsung- und LG-Fernsehern verfügbar. Sieh im App-Store Deines Fernsehers nach, ob Du sie herunterladen kannst. 1, 2

Kompatible Samsung-Fernseher anzeigen Kompatible LG-Fernseher anzeigen
Richte Dein Philips Hue System ein

Schritt 2

Richte Dein Hue System ein

Du benötigst eine Hue Bridge und farbfähige Hue Lampen. Nach der Installation kannst Du in der Hue App einen Entertainment-Bereich erstellen.

Hue Bridge kaufen

Schritt 3

Lade die App herunter

Gehe in den App Store Deines Fernsehers, um die App herunterzuladen und auf dem Fernseher zu kaufen, und verbinde sie dann mit Deinem Hue System.

Sieh Dir die Samsung-Anleitung an

Sieh Dir die LG-Anleitung an

 

 

Der Philips Hue Unterschied: Warum das System wichtig ist

Viele Produkte bieten einen grundlegenden Farbabgleich, aber das Philips Hue System ist auf leistungsfähige Heimkinos ausgelegt. Das Herzstück sind die Hue Bridge und die fortschrittlichere Bridge Pro. Dank dieser dedizierten Steuerungszentrale können Deine Leuchten getrennt von Deinem WLAN über eine eigene Frequenz kommunizieren und so auch während schnellen Action-Szenen beste Ergebnisse liefern.

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Jenseits des Bildschirms: Deinen Entertainment-Bereich gestalten

Das Beeindruckende an TV synchronisierter Beleuchtung: Das Erlebnis dehnt sich auf den ganzen Raum aus. Über die Hue App kannst Du einen virtuellen „Entertainment-Bereich“ erstellen. Dann kannst Du der App genau zeigen, wo Deine Lampen stehen – auf dem Boden, auf einem Bücherregal oder in der Decke – und das System macht aus Deinem Wohnzimmer eine 3D-Leinwand.

Immersives Gaming mit HDMI 2.1

Für Gamer zählt jedes Detail. Die neue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K unterstützt Signale mit hoher Bandbreite (HDMI 2.1). So musst Du nicht wegen Deiner Beleuchtung auf eine Aktualisierungsrate 120 Hz oder VRR verzichten. Die Lampen reagieren auf jede Explosion und jedes Mündungsfeuer und schaffen so ein immersives Gaming-Erlebnis, das sich wirklich besonders anfühlt.

Zwei Play Wallwasher auf jeder Seite des Fernsehers erzeugen ein lebhaftes, grünes und blaues smartes Licht.

Weitere Ideen für die Gaming-Beleuchtung.

Filmabend: vom Wohnzimmer ins Kino

Wenn Du für einen Film bereit bist, kannst Du die "Intensität" einstellen. Für ein romantisches Drama könntest Du einen subtilen, langsam ausklingenden Übergang wählen. Bei einem Superhelden-Blockbuster, kannst Du die Intensität auf „Hoch“ stellen, damit die Beleuchtung jede schnelle Aktion erfasst.

Ein Pärchen sieht in einem Wohnzimmer fern. Dabei ist die farbenreiche smarte Beleuchtung mit den Inhalten auf dem Bildschirm synchron.

Profi-Tipps für die beste TV-Synchronisation

  • Abstand ist wichtig: Positioniere Deinen Fernseher für eine optimale Lichtverteilung etwa 15–30 cm (6–12 Zoll) entfernt von der Wand.
  • Wandfarbe: Eine weiße oder helle Wand bietet die genaueste Farbwiedergabe.
  • Mit Musik synchronisieren: Denke daran, dass die Beleuchtung Deines Fernsehers nicht nur der Optik dient. Die meisten Sync-Systeme haben einen Musikmodus, der Dein Wohnzimmer in einen Konzertsaal verwandelt, indem er auf den Beat reagiert.

Das ultimative Synchronisierungs-Setup: Stehleuchten und Tischleuchten

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Willst Du mehr erfahren? Sieh dir unser gesamtes Angebot an Philips Hue Produkten an oder erfahre mehr über unsere neueste Technologie beim Gradient LED-Lightstrip, um Deinen Bereich noch heute umzugestalten.

Die Verwandlung Deines Hauses in ein intelligentes Zuhause beginnt damit, dass Du die Vorteile einer smarten Steuerzentrale verstehst und die richtige Technologie für Gradient Lightstrips auswählst. Egal, ob Du einfach die Anstrengung für die Augen verringern oder ein professionelles Heimkino aufbauen möchtest – für eine mitreißende Atmosphäre kommt es immer auf die richtige Beleuchung für die TV-Synchronisation an.

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