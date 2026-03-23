11. Februar 2026

Bei modernen Heimkinos kommt es 2026 nicht mehr auf die Größe des Bildschirms oder die Tiefe des Basses an – es geht um das Ambiente. Das begehrteste Upgrade für Kinoliebhaber oder Gamer ist heute Beleuchtung, die sich mit dem Fernseher synchronisiert – eine Technologie, die die Grenzen zwischen der Welt auf dem Bildschirm und dem Raum verwischt. Egal, ob Du gerade in einem hitzigen Videospielgefecht steckst oder Dir ein Kinomeisterwerk ansiehst, die „Surround-Beleuchtung“ schafft eine Atmosphäre, bei der jeder Blitz und jeder Sonnenuntergang im gesamten Raum erlebbar werden.