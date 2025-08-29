Smarte Secure Kameras vergleichen

Support

Leitfaden für den Vergleich smarter Secure Kameras

Sei es eine Türklingelkamera an Deiner Haustür oder eine Kamera in Deinem Wohnzimmer – mit Hue Secure kannst Du selbst entscheiden, wie Du Dein Zuhause in Echtzeit überwachen möchtest. In diesem Leitfaden findest Du alles dazu, welche Kamera am besten für Dein Zuhause geeignet ist.

Eine Hue Flutlichtkamera, eine kabelgebundene 2K-Kamera, eine batteriebetriebenen 2K-Kamera und eine Hue Secure Türklingelkamera in Schwarz.

Hue Secure Kameras kaufen

Flash Sale -25%
Philips Hue Secure Flutlicht Kamera

Hue

Philips Hue Secure Flutlicht Kamera
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD-Video
Weiß- und Farblicht
Anschluss an das heimische Stromnetz

CHF 310.00

Flash Sale -25%
Secure Kamera schwarz, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera schwarz, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Inklusive Wandhalterung

CHF 150.00

Flash Sale -25%
Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Stativ enthalten

CHF 170.00

Flash Sale -25%
Secure Kamera schwarz, kabellos

Hue

Secure Kamera schwarz, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

CHF 180.00

Bis zu 40% Rabatt
Secure Standfuß schwarz

Hue

Secure Standfuß schwarz
Hergestellt für kabelgebundene Hue Secure Kameras
Gewicht Für Stabilität
Versteckte Kabel für einen ästhetischen Look
Erhältlich in schwarz oder weiß

CHF 50.00

CHF 30.00

Flash Sale -25%
Secure Outdoor-Kabel 3m

Hue

Secure Outdoor-Kabel 3m
Hergestellt für Hue Secure Kameras​
Anschluss an Niedervoltsystem​
Verlängerungskabel
Länge von 3 m

CHF 30.00

Flash Sale -25%
Secure Sicherungskabel

Hue

Secure Sicherungskabel
Kompatibel mit allen Hue Secure Kameras
Hergestellt aus hochwertigen Materialien
Erschwert unbeabsichtigtes Entfernen
Empfohlen für in einer Höhe von mehr als 2 m angebrachte Kameras

CHF 15.00

Bis zu 40% Rabatt
Secure Erdspieß-Kamerahalterung

Hue

Secure Erdspieß-Kamerahalterung
Hergestellt für Hue Secure Kameras
Einfache Installation im Außenbereich
Direkt auf festem Boden platzieren
Entwickelt für den Einsatz mit Niedervolt-Systemen

CHF 40.00

CHF 24.00

Flash Sale -25%
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme

CHF 60.00

Flash Sale -25%
Secure Kontaktsensor schwarz

Hue

Secure Kontaktsensor schwarz
Kabellose Installation
Automatisiert Deine Beleuchtung
Lange Akkulebensdauer
Montage an Türen und Fenstern

CHF 40.00

Flash Sale -25%
Hue Secure Starter-Set mit Kamera

Hue

Hue Secure Starter-Set mit Kamera
Bis zu 1055 Lumen*
Weiß- und Farblicht
Kamera und Sensoren enthalten
Inklusive Hue Bridge

CHF 350.00

Artikel fast ausverkauft

Outdoor 40 Watt Netzteil

Hue

Outdoor 40 Watt Netzteil
Verlängerungskabel
Leistung bis zu 40 W
Schwarz

CHF 55.00

Artikel fast ausverkauft

Alle Kameras kaufen
Eine Hue Secure Türklingelkamera in Schwarz.

Sichere Deine Türschwelle mit Licht

Wir stellen vor: die Hue Secure Türklingelkamera – erhalte Bewegungsmeldungen, prüfe in der Live-Darstellung, wer an der Tür steht, und löse Deine Philips Hue Lampen aus, die sich einschalten oder blinken, wenn jemand an der Tür ist.

Türklingelkamera kaufen

Smarte Secure Kameras vergleichen

Kabelgebundene Kamera

Mehr erfahren

Akku-Kamera

Mehr erfahren

Flutlichtkamera

Mehr erfahren

Kabelgebundene Türklingelkamera

Mehr erfahren

2K Modell verfügbar

1080p Modell verfügbar

Bildaspekt

16:09
16:09
16:09
1:1

Eingebautes Licht

Für die Außennutzung geeignet

Montagehalterung

Tisch-, Wand- und Deckenmontage
Wand- und Deckenmontage
Wandhalterung
Wandhalterung

Leistung

Netzstecker
Wiederaufladbare Batterie
Anschluss an das Stromnetz
Anschluss an das Stromnetz

Live-Ansicht

Nachtsicht

Zwei-Wege-Gespräch

Sendet bewegungsaktivierte Alarme

Funktioniert mit allen Hue Lampen¹

Videoverlauf ansehen²

Alle Kameras kaufen
Überwache Dein Zuhause in Echtzeit

Überwache Dein Zuhause in Echtzeit

Lass Dir Warnmeldungen direkt auf Dein Mobilgerät schicken. Schau was passiert – während es passiert – in einer kristallklaren Live-Ansicht. Deine Secure Kamera ist zuhause, Du musst es also nicht sein.

Ein Mann überwacht über die Hue App auf seinem Smartphone eine Live-Ansicht seines Außenbereichs.

Vollständige Kontrolle von Sicherheitsfunktionen und Beleuchtung in nur einer App

Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Dein smartes Sicherheitssystem und die smarten Lampen in Deinem Zuhause. Verwalte Hue Kameras, Türklingelkameras und Sensoren. Erhalte sofortige Benachrichtigungen und löse Automationen oder Alarme aus – direkt über Dein Mobiltelefon. Füge smarte Lampen hinzu, um die Sicherheit zu erhöhen und konfiguriere Dein Setup in nur einer App.

Ein Mann sitzt an seinem Laptop und überwacht seine Haustür per 2K-Kamera.

Alle Hände frei dank Sprachsteuerung

Funktioniert mit Alexa, Google Assistant und Apple Home. Frage einfach nach, um die Kameraübertragung auf einem smarten Bildschirm anzusehen – egal, ob eine Bewegung erkannt wurde oder Du einfach etwas überprüfen möchtest.

Erfahre mehr über Smart Home Security

Entdecke Hue Secure

Entdecke Hue Secure
Erkunde das Security Center

Erkunde das Security Center
Unterstützung erhalten

Unterstützung erhalten

Fragen und Antworten zu smarten Secure Kameras

Wie viel kosten smarte Secure Kameras üblicherweise?

Haben die smarten Secure Kameras eine Audiofunktion?

Wie lange werden die Aufnahmen von smarten Secure Kameras gespeichert?

Welche smarte Secure Kameras funktionieren zusammen mit steuerungsfähigen Apps wie Alexa, Google Home oder Apple HomeKit?

Wo ist der beste Platz für meine smarte Secure Kamera?

Was ist die beste Türklingelkamera?

¹Erfordert eine Hue Bridge und mindestens eine Philips Hue Lampe (separat erhältlich).

²Erfordert ein Secure Abonnement (separat erhältlich).

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay