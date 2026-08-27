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Philips Hue und Sonos

Die Synergie von Licht und Klang

Willkommen bei dem unverzichtbaren Licht- und Klangerlebnis von zwei Pionieren der Smart-Home-Technologie.
Eine gemeinsame Vision für heute – und das Versprechen, die Zukunft gemeinsam innovativ zu gestalten.

Ein Mann tanzt in seinem Schlafzimmer zur Musik aus dem smarten Sonos Lautsprecher, begleitet vom Licht seiner Philips Hue Beleuchtung

Multisensorisches Leben

Mach jeden Tag zu einem Erlebnis

Freue Dich auf ein Zuhause, in dem Dein smartes Hue Lichtsystem und Sonos Lautsprecher in perfekter Harmonie zusammenwirken, und mehr Leichtigkeit, Freude und Inspiration in Deinen Alltag bringen!

Ein smarter Sonos Lautsprecher auf dem Nachttisch, synchronisiert mit Philips Hue Lampen

Steuere Sonos-Lautsprecher mit Hue Schaltern

Ab Herbst 2026 verfügbar

Steuere die Musik und das Audio auf Deinen Sonos-Lautsprechern mit dem Hue Tap Dial Switch oder einer kompatiblen Hue Fernbedienung. Spiele Musik ab, pausiere, überspringe Titel, wähle Radiosender aus und regle die Lautstärke – von überall in Deinem Zuhause. 

Genieße eine einfache und zuverlässige Steuerung Deiner Lautsprecher – selbst dann, wenn das Internet ausfällt.

Hue Bridge oder Bridge Pro erforderlich.

Tap Dial Schalter kaufen
Ein smarter Sonos Lautsprecher auf dem Nachttisch, synchronisiert mit Philips Hue Lampen

Aufwachen mit Licht und Klang

Genieße jeden Tag einen perfekten Start mit einer Aufwachroutine, die kristallklaren Sound von Sonos mit wunderschönem, immersivem Licht von Hue verbindet. 

Hue Bridge oder Bridge Pro erforderlich.

* Sprachsteuerung ist derzeit nur auf Englisch und Französisch verfügbar.

Bridge Pro kaufen
Ein smarter Sonos Lautsprecher auf dem Nachttisch, synchronisiert mit Philips Hue Lampen

Sonos Sprachsteuerung

Gib Deinem Sonos-Gerät einen einfachen Befehl, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten, zu dimmen oder aufzuhellen, die Farbe zu ändern oder eine Lichtszene auszuwählen.

Hue Bridge oder Bridge Pro erforderlich.

Hue Bridge kaufen

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Entdecke die Sonos Lautsprecher und Soundsysteme, die sich mit Deinen smarten Hue Lampen und Leuchten synchronisieren lassen.

Zu Sonos
Eine Auswahl an smarten Philips Hue Lampen und Zubehör, inklusive Smart Buttons und Hue Bridge

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