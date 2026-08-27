Willkommen bei dem unverzichtbaren Licht- und Klangerlebnis von zwei Pionieren der Smart-Home-Technologie.
Eine gemeinsame Vision für heute – und das Versprechen, die Zukunft gemeinsam innovativ zu gestalten.
Philips Hue und Sonos
Die Synergie von Licht und Klang
Willkommen bei dem unverzichtbaren Licht- und Klangerlebnis von zwei Pionieren der Smart-Home-Technologie.
Mach jeden Tag zu einem Erlebnis
Freue Dich auf ein Zuhause, in dem Dein smartes Hue Lichtsystem und Sonos Lautsprecher in perfekter Harmonie zusammenwirken, und mehr Leichtigkeit, Freude und Inspiration in Deinen Alltag bringen!
Steuere Sonos-Lautsprecher mit Hue Schaltern
Ab Herbst 2026 verfügbar
Steuere die Musik und das Audio auf Deinen Sonos-Lautsprechern mit dem Hue Tap Dial Switch oder einer kompatiblen Hue Fernbedienung. Spiele Musik ab, pausiere, überspringe Titel, wähle Radiosender aus und regle die Lautstärke – von überall in Deinem Zuhause.
Genieße eine einfache und zuverlässige Steuerung Deiner Lautsprecher – selbst dann, wenn das Internet ausfällt.
Hue Bridge oder Bridge Pro erforderlich.
Aufwachen mit Licht und Klang
Genieße jeden Tag einen perfekten Start mit einer Aufwachroutine, die kristallklaren Sound von Sonos mit wunderschönem, immersivem Licht von Hue verbindet.
Hue Bridge oder Bridge Pro erforderlich.
* Sprachsteuerung ist derzeit nur auf Englisch und Französisch verfügbar.
Sonos Sprachsteuerung
Gib Deinem Sonos-Gerät einen einfachen Befehl, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten, zu dimmen oder aufzuhellen, die Farbe zu ändern oder eine Lichtszene auszuwählen.
Hue Bridge oder Bridge Pro erforderlich.
Hol Dir Sonos
Entdecke die Sonos Lautsprecher und Soundsysteme, die sich mit Deinen smarten Hue Lampen und Leuchten synchronisieren lassen.
Brauchst Du Hilfe?
Wir helfen Dir gern! Sieh Dir weitere Fragen und Antworten an oder nimm Kontakt mit uns auf, wenn Du mehr Support beim Koppeln von Philips Hue mit Sonos benötigst.