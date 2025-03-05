Philips Hue und Yale

Smarte Schlösser von Yale und Philips Hue für ein größeres Gefühl von Sicherheit.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Ein größeres Gefühl der Sicherheit mit smarten Schlössern und Licht

Tür verschlossen, Licht aus

Mithilfe von Philips Hue und Yale Smart Locks erhältst Du einen schlüssellosen Zugang zu Deinem Zuhause und kannst Deine Beleuchtung steuern, wenn Du Dein Zuhause betrittst oder verlässt. 

Mann zieht im Hausflur seinen Mantel an

Gemeinsame Nutzung Deiner Lampen und Schlösser

Sorge dafür dass Dein Lichter ausgehen, wenn die Tür verriegelt wird und wieder angeht, wenn Du zu Hause ankommst. Du kannst vertrauenswürdigen Freunden und Verwandten sogar den Zugang zu Deinen Schlössern freigeben, damit sie genauso freundlich empfangen werden wie Du!

Yale Smart Lock in Nahaufnahme

Hol Dir Smart Locks von Yale

Durchsuche die Kollektion der Smart Locks von Yale, und finde das Modell, dass am besten zu Deinem Smart Home passt.

Zu Yale
Kollektion der Philips Hue Lampen, Smart-Home-Schalter und der Hue Bridge

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