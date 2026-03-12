Lass das Licht von oben herabströmen und verwandle Deinen Raum mit strahlenden Farben. Für den Außenbereich konzipiert, hängen Festavia Eiszapfen Lichterketten in einer Reihe zarter Stränge, ideal zum Schmücken von Dächern oder Balkonen. Eiszapfen-Lichterketten eignen sich hervorragend für die winterliche Festzeit oder als alltägliche Dekoration. Dank der Schutzklasse IP54 sind sie wetterfest und können das ganze Jahr über draußen bleiben. Jeder Strang erstrahlt in einem lebendigen Farbverlauf aus mehreren Farben oder in warmweißem bis kaltweißem Licht. Damit kannst Du Deine Räume für jeden Anlass individuell gestalten. Entdecke noch mehr Magie, wenn Du Festavia zusammen mit einer Hue Bridge nutzt! Für ein besonders intensives Erlebnis synchronisiere Deine Lichter mit Musik und beobachte, wie sie zu jedem Beat tanzen. Festavia ist nahtlos in das Hue System integriert und erstrahlt im Einklang mit Deinen Hue Außenleuchten. Sie lässt sich über die Hue App und Sprachassistenten mühelos steuern und konfigurieren. Schließe sie mit einem T-Verbinder (separat erhältlich) an Dein vorhandenes Niedervolt-System an oder baue mit einem Netzteil (separat erhältlich) ein neues Niedervolt-System auf.

8,5 m mit 250 LEDs

Weiß- und Farbverläufe

Musiksynchronisation und dynamische Effekte

Niedervolt-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Nutzung im Außenbereich