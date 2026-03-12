Tauche Dein Zuhause in magisches Licht. Dieses Set enthält die Philips Hue Festavia Vorhanglichterkette und ein passendes 40-W-Netzteil – alles, was du für dekorative Beleuchtung im Innen- und Aussenbereich benötigst. Geniesse lebendige Farbverläufe mit mehreren Farben gleichzeitig oder warm- bis kaltweisses Licht entlang jeder einzelnen Lichterkette – passend zu jeder Jahreszeit, jedem Anlass und jedem Moment im Alltag. Bringe die Lichterkette vor Fenstern, an Wänden, über Betten oder im Aussenbereich auf Terrassen und Balkonen an. Dank der wetterfesten Schutzart IP54 können sie das ganze Jahr über aufgehängt werden. In Kombination mit einer Hue Bridge stehen dir dynamische Lichteffekte, die Synchronisierung mit Musik sowie eine komfortable Steuerung über die Hue App oder kompatible Sprachassistenten zur Verfügung.

1,35 × 2 m mit 250 LEDs

Farbverläufe in Weiss- und Farbtönen

Synchronisierung mit Musik und dynamische Effekte

Transparentes Kabel

Niedervolt-Netzteil inklusive

Für den Innen- und Aussenbereich geeignet