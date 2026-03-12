Festavia Vorhanglichterkette (1,35 × 2 m transparentes Kabel, 250 LEDs) + 40-W-Netzteil
Aktueller Preis ist CHF 270.00
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Über Festavia Vorhanglichterkette (1,35 × 2 m transparentes Kabel, 250 LEDs) + 40-W-Netzteil
Tauche Dein Zuhause in magisches Licht. Dieses Set enthält die Philips Hue Festavia Vorhanglichterkette und ein passendes 40-W-Netzteil – alles, was du für dekorative Beleuchtung im Innen- und Aussenbereich benötigst. Geniesse lebendige Farbverläufe mit mehreren Farben gleichzeitig oder warm- bis kaltweisses Licht entlang jeder einzelnen Lichterkette – passend zu jeder Jahreszeit, jedem Anlass und jedem Moment im Alltag. Bringe die Lichterkette vor Fenstern, an Wänden, über Betten oder im Aussenbereich auf Terrassen und Balkonen an. Dank der wetterfesten Schutzart IP54 können sie das ganze Jahr über aufgehängt werden. In Kombination mit einer Hue Bridge stehen dir dynamische Lichteffekte, die Synchronisierung mit Musik sowie eine komfortable Steuerung über die Hue App oder kompatible Sprachassistenten zur Verfügung.
- 1,35 × 2 m mit 250 LEDs
- Farbverläufe in Weiss- und Farbtönen
- Synchronisierung mit Musik und dynamische Effekte
- Transparentes Kabel
- Niedervolt-Netzteil inklusive
- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874831
Produktinformationen
- Außenleuchten Festavia Lichtervorhang – 1,35 × 2 m, 250 LEDs (Netzteil nicht enthalten)
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- Hue Outdoor 40 Watt Netzteil
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