Integriere Deine Nanoleaf Triangle, Mini Triangle und Hexagon Wandpaneele in Dein Hue System. Mit dem Philips Hue Wandleuchtmodul kannst Du Nanoleaf-Panels zusammen mit Deinen Hue Leuchten steuern und individuell anpassen – so bringst Du das Hue Erlebnis auf Deine Wandpanels und schaffst ein ausdrucksstarkes Raumerlebnis, das sich perfekt an jede Stimmung anpassen lässt. Integriere Deine Nanoleaf Shapes in Lichtszenen, Automatisierungen und Zeitpläne und schaffe so ein einheitliches Smart Lighting System. Bringe das Wandlichtmodul einfach an eines Deiner Paneele an, um zu starten. Wenn Du bereits Hue Nutzer bist und Nanoleaf Paneele zu Hause hast, ist das der einfachste Weg, sie in Dein Hue System zu integrieren.

Hue App- und Sprachsteuerung

Steuerung über die Hue App: bis zu 100 Paneele

Nanoleaf in Lichtszenen integrieren

Schaffe ein stimmiges Lichterlebnis im ganzen Raum

Für Nanoleaf Triangles & Hexagons