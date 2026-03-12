Sorge mit herabhängenden Lichtakzenten für eine magische Stimmung – mit diesem kompletten Set der Festavia Eiszapfenlichterkette. Es enthält die Philips Hue Festavia Eiszapfenlichterkette und ein passendes 40-W-Netzteil, sodass Du direkt mit dem Dekorieren beginnen kannst. Mit ihren filigranen herabhängenden Lichtsträngen eignet sie sich ideal für Dachkanten, Fassaden, Zäune, Balkone und Pergolen. Jeder Strang erstrahlt in lebendigen Farbverläufen mit mehreren Farben gleichzeitig oder in warm- bis kaltweißem Licht. Dank der wetterfesten Schutzart IP54 ist die Lichterkette für den ganzjährigen Einsatz im Aussenbereich geeignet. In Kombination mit einer Hue Bridge stehen Dir dynamische Lichteffekte, die Synchronisierung mit Musik und zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten über die Hue App oder kompatible Sprachassistenten zur Verfügung. Festavia lässt sich nahtlos in Dein bestehendes Philips Hue Outdoor-Beleuchtungssystem integrieren und sorgt so für ein rundum vernetztes Lichterlebnis.

8,5 m mit 250 LEDs

Farbverläufe in Weiss- und Farbtönen

Synchronisierung mit Musik und dynamische Effekte

Transparentes Kabel

Niedervolt-Netzteil inklusive

Für den Aussenbereich geeignet