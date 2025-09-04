Support
  • 2K-Video und Gegensprechfunktion
  • Funktioniert mit Philips Hue Lichtern
  • Tag- und Nachtsicht
Finde Dein Produkthandbuch

Häufig zusammen gekauft

Flash Sale -25%
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

CHF 45.00

Flash Sale -25%
Secure Kontaktsensor weiß

Hue

Secure Kontaktsensor weiß
Kabellose Installation
Automatisiert Deine Beleuchtung
Lange Akkulebensdauer
Montage an Türen und Fenstern

CHF 40.00

Flash Sale -25%
Impress Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Impress Outdoor Wandleuchte schwarz
Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
240 x 120 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 150.00

Alle Produkte anzeigen
Eine Person nähert sich der Eingangstür eines Zuhauses und schaltet Philips Hue Lampen über die Video-Türklingel ein.

Sicherheit, die mit Deinen Philips Hue Lampen funktioniert

Wenn die Video-Türklingel eine Bewegung wahrnimmt, schalten sich Deine Philips Hue Lichter automatisch ein. Wenn jemand an der Tür klingelt, blinken Deine Lichter sanft auf – damit Du weißt, dass jemand an Deiner Tür ist.

Eine Person, die sich an einem anderen Ort als ihrem Zuhause befindet, beobachtet ihre Eingangstür mit einer Hue Secure Video-Türklingel über die Hue App.

Wissen, wer da ist, egal wo Du bist

Erhalte sofort Nachricht, wenn eine Bewegung erkannt wird. Betrachte die Live-Videoübertragung und sprich mit den Besuchern über das eingebaute Mikrofon – so kannst Du beruhigt sein, auch wenn Du nicht zuhause bist.

Ein Mann steuert über die Hue App auf seinem Smartphone seine Türklingel, den Gong und die Philips Hue Lampen.

Ultimative Kontrolle in einer App

Verwalte Deine Türklingel, den Klingelton und die Philips Hue Lampen über die Hue App – Du brauchst nur diese eine. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe von überall aus in Verbindung, direkt von Deinem Smartphone oder Tablet.

Eine Eingangstür mit einer Paketlieferung und einem eingefügten Bild der liefernden Person von einer Hue Video-Türklingel.

Alles im Detail sehen

Erlebe die 2K-Auflösung und den 180°-Weitwinkel von Kopf bis Fuß – perfekt, um Besucher und Pakete vor Deiner Haustür zu entdecken.

Ein Mädchen an einem Haus, das Pakete ausliefert und dabei durch eine Haustürkamera beobachtet wird.

Kristallklare Sicht ganz in Farbe – auch im Dunkeln

Erlebe scharfe, naturgetreue Videos zu jeder Stunde. Die Starlight-Technologie verbessert die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet Dir eine klare, farbige Sicht auf Deine Türschwelle – selbst bei fast völliger Dunkelheit.

Eine Person, die eine kabelgebundene Türklingel mit einer Bohrmaschine installiert.

Einfach zu installieren

Die kabelgebundene Türklingel lässt sich in wenigen Schritten installieren und passt nahtlos an jede Haustür.

Ein drahtloser smarter Gong in Weiß.

Smarte Ton-Warnungen im ganzen Haus

Füge einen smarten Gong hinzu, der Dich überall im Zuhause benachrichtigt, damit Du immer weißt, wenn jemand an der Tür steht.

Gong kaufen

Abo suchen

Die grundlegenden Funktionen der Secure Kamera sind kostenlos nutzbar – nur für einige erweiterte Funktionen ist ein Abo erforderlich. Informiere Dich über die verschiedenen Abonnements, entdecke deren Besonderheiten und finde das passende Abo für Dich.

Abos erkunden

Fragen und Antworten

Welches Werkzeug benötige ich, um die Hue Secure Türklingel zu installieren?

Besitzt die Hue Secure Türklingel eine Batterie (als Backup)?

Funktioniert die Hue Secure Türklingel zusammen mit meiner vorhandenen Türklingel?

Kann ich meine Hue Secure Türklingel selbst installieren oder brauche ich einen Elektriker?

Wie groß ist das Sichtfeld der Kamera?

Wie hoch ist die Auflösung der Kamera?

Erfordert die Hue Secure Türklingel eine Bridge?

Ist die Türklingel wetterfest?

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz und Weiß

  • Material

    Kunststoff

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Packmaße und Gewicht

Service

Technische Daten

Die Kamera

Was unterstützt wird

Sonstiges

Hue Support

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

Gehe zu Support

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay