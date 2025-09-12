*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Outdoor 40 Watt Netzteil
Gestalte mit diesem Outdoor Netzteil Dein smartes Lichtsystem für den Außenbereich. Du kannst verschiedene Leuchten mit bis zu insgesamt 40 Watt anschließen. Schließe ein bis zu 35 Meter langes Kabel an jede beliebige Philips Hue Außenleuchte mit niedriger Spannung an. Addiere die Wattleistung jeder Leuchte bis der maximale Wert des Netzteils von 40 Watt erreicht ist.
Produkt-Highlights
- Verlängerungskabel
- Leistung bis zu 40 W
- Schwarz
Einfache Installation und Erweiterung
Beleuchte dunkle Pfade, setzte Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf der Terrasse. Mit den Hue Niedervolt Leuchten kannst Du das problemlos in Eigenregie tun. Die Produkte arbeiten mit niedriger Spannung und sind deshalb sicher in der Nutzung und einfach zu installieren. Komplexität in der Außenbeleuchtung gehört der Vergangenheit an: Lasse Deiner Kreativität mit Erweiterungen freien Lauf.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik