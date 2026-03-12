Einzelpack G125 B22 Filament Globe

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Filament Lampe Einzelpack G125 B22 Filament Globe
Nahaufnahme der Rückseite von Hue White Ambiance Filament Lampe Einzelpack G125 B22 Filament Globe
Angegebene Abmessungen von Hue White Ambiance Filament Lampe Einzelpack G125 B22 Filament Globe
Product packaging showing a large clear light bulb with spiral filament and compatibility icons for Alexa and Google Assistant.
A collection of clear glass filament bulbs with visible spiral LEDs hanging from black pendant fixtures, illuminated above a surface.
A group of filament-style smart bulbs suspended from the ceiling, emitting spiral-shaped light, with background window blinds.
Pendant smart bulbs provide a soft ambient glow in a modern kitchen and dining area with neutral furniture and warm lighting.
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Einzelpack G125 B22 Filament Globe

Diese G125-Lampe ist unsere größte und eindrucksvollste smarte Lampe im Vintage-Stil. Sie verfügt über ein warm- bis kaltweißes Licht, einen eleganten spiralförmigen Glühdraht, einen B22-Standardsockel und sämtliche smarte Lichtfunktionen des Systems.

  • White Ambiance Filament Lampe
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Warmweiß bis kaltweiß
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay