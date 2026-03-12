Gradient Signe Pendelleuchte
Über Gradient Signe Pendelleuchte
In der Hue Gradient Signe Pendelleuchte vereinen sich anspruchsvolles architektonisches Design und smarte Beleuchtung. Mit ihrem eleganten, raffinierten Design-Statement fügt sie sich nahtlos in die Einrichtung Deines Zuhauses ein. Hänge das minimalistische, ultraschlanke Design horizontal von der Decke ab und drehe es, um architektonische Elemente gezielt zu beleuchten. Das Ergebnis ist eine scheinbar schwebende Leuchte, die in der Küche, im Homeoffice oder in Wohnbereichen einen stilvollen und dezenten Akzent setzt. Die fortschrittliche Gradient‑Technologie taucht Wände sanft in fließende Lichtverläufe und verleiht dem Raum Wärme und Tiefe. Du kannst mühelos zwischen Warmweiß-Tönen für ein entspannendes Ambiente, funktionalen Kaltweiß-Tönen für direkte Beleuchtung für Aufgaben und sanften, dekorativen Farbabstufungen für die richtige Stimmung wechseln. Die Gradient Signe Pendelleuchte besteht aus präzisionsgefertigtem Aluminium in Schwarz und hat einen raffinierten, sorgfältig abgestimmten Look. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automatisierungen und personalisierte Szenen, die auf Deinen Lebensstil zugeschnitten sind.
- Weiß und Farbverlauf
- Wandflutereffekte und direkte Beleuchtung
- Drehen, um das Licht dorthin zu richten, wo es gebraucht wird
- Ultraflaches Profil
- Schwarze Aluminiumoberfläche
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149527
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Aluminium
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50'000
- Nennlebensdauer
- 25'000
- Umgebungstemperaturbereich
- +5 bis +35 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbar
- Während der Installation
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Steckertyp
- Kein Stecker
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 360
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- 90
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 114
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Home Office, Wohnzimmer, Arbeitszimmer
- Stil
- Modern
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103149527
- Nettogewicht
- 1.33 kg
- Bruttogewicht
- 2.46 kg
- Höhe
- 138 mm
- Länge
- 1'412 mm
- Breite
- 177 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004322101
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.1
- Leistung
- 25
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 25
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 2'500
- Gesamte Höhe
- 1'302 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Durchmesser
- 22 mm
- Lichttechnologie
- Nicht anwendbar
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- n/a
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II und III
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Decke
Die Lampe
- Bauform
- Linear
- Lichtleistung
- 2850 lm bei 6500K
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Der Schalter
- Wandplattentiefe
- 227.5 mm
- Wandplattenhöhe
- 47 mm
- Wandplattenbreite
- 122.5 mm
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 8.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden