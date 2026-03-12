In dem Gradient Signe Pendulum vereinen sich hochwertiges architektonisches Design und smarte Beleuchtung. Mit ihrem eleganten, raffinierten Design-Statement fügt sie sich nahtlos in die Einrichtung Deines Zuhauses ein. Hänge das Gerät mit seinem minimalistischen, ultraschlanken Profil an die Decke und stecke den Stecker in eine Steckdose. Drehe die Leuchte und schiebe sie am Kabel hoch oder runter, um besondere Details in Deinem Zuhause zu betonen. Der Effekt ist ein Licht, das zu schweben scheint und so ein stilvoll dezentes Highlight für Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer schafft. Die fortschrittliche Gradient‑Technologie taucht Wände sanft in fließende Lichtverläufe und verleiht dem Raum Wärme und Tiefe. Wechsle mühelos zwischen warmweißen Lichttönen zum Entspannen und sanften Farbverläufen, die die passende Stimmung schaffen. Das Signe Gradient Pendel wird aus präzise verarbeitetem schwarzem Aluminium gefertigt und schafft so einen eleganten, sorgfältig abgestimmten Look. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automatisierungen und personalisierte Szenen, die auf Deinen Lebensstil zugeschnitten sind.

Weiß und Farbverlauf

Wallwashing-Effekte

Ultra-niedriges Dimmen bis 0,1 %

Nach oben oder unten schieben, um die Leuchte zu positionieren

Ultraflach, schwarze Aluminiumoberfläche