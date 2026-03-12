Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65" + Screen Sync
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Über Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65" + Screen Sync
Tauche mit diesem Sync-Kit, bestehend aus einem Synchronisationsgerät für den Fernseher und einem farbfähigen Lightstrip mit Farbverlauf, in die Welt des Hue Entertainments ein. Die Fisheye‑Linse des Screen Sync erfasst alles auf dem Bildschirm und synchronisiert die Inhalte mit dem Lightstrip, wodurch eine optimierte Farbsynchronisation mit Wallwashing-Effekten entsteht, die in Echtzeit reagieren Richte alles mühelos in der Hue App ein und genieße Deine Lieblingsfilme, Serien und Spiele wie nie zuvor!
- Optimierte Farbübereinstimmung mit den Bildschirminhalten
- Vollbildaufnahme mit Fisheye-Objektiv
- Wandflutungseffekte mit Farbverlauf
- Geeignet für Fernseher bis 65 Zoll
- Steuerung und Konfiguration über die Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103189806
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz und Weiß
- Material
- PVC, Silikon
Nutzlebensdauer
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +40 °C
- Nennlebensdauer
- 25'000
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb
- 0 % <H<80 % (nicht kondensierend)
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- 80
- CCT max Lichtleistung
- 6'500
- Gesamtlichtleistung
- 1'050
- Lichtleistung von 4.000 K
- 1'050
- Lichtleistung von 2.700 K
- 1'050
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
Lichterkette/Lightstrip
- Zuschneiden möglich
- Ja
- Verlängerung möglich
- Nein
- Höhe
- 6 mm
- Eingangsspannung
- 220V-240V
- Länge
- 2'500 mm
- Breite
- 14.5 mm
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103189806
- Nettogewicht
- 0.86 kg
- Bruttogewicht
- 1.16 kg
- Höhe
- 226 mm
- Länge
- 74 mm
- Breite
- 310 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004447607
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103189806
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.5
- Leistung
- 10.5
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 1'500
- Gesamte Breite
- 14.5 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe
- 1'050
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte
- 1050
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Montageoptionen
- PC, Fernseher
- LED integriert
- Ja
Hue Bridge
- Frequenzband
- NA
- Max. Anzahl Lampen
- 10
- Montageoptionen
- Desktop
- Netzteil
- Nein
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 16 oder höher
- Sprachassistenten (Hue Bridge erforderlich)
- Amazon Alexa, Google Assistant
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate, 36 Monate für eine Bridge ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Product Documentation
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden