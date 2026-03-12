Tauche mit diesem Sync-Kit, bestehend aus einem Synchronisationsgerät für den Fernseher und einem farbfähigen Lightstrip mit Farbverlauf, in die Welt des Hue Entertainments ein. Die Fisheye‑Linse des Screen Sync erfasst alles auf dem Bildschirm und synchronisiert die Inhalte mit dem Lightstrip, wodurch eine optimierte Farbsynchronisation mit Wallwashing-Effekten entsteht, die in Echtzeit reagieren Richte alles mühelos in der Hue App ein und genieße Deine Lieblingsfilme, Serien und Spiele wie nie zuvor!

Optimierte Farbübereinstimmung mit den Bildschirminhalten

Vollbildaufnahme mit Fisheye-Objektiv

Wandflutungseffekte mit Farbverlauf

Geeignet für Fernseher bis zu 85 Zoll

Steuerung und Konfiguration über die Hue App