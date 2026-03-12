Buzzard Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
CHF 31.01
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Über Buzzard Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Mit dieser Black Edition Wandleuchte von Philips myGarden kreieren Sie in Ihrem Außenbereich einen Vintage-Look. Das schicke Retro-Design, die hochwertigen Materialien und die schwarze Optik passen perfekt zu Ihrem persönlichen Stil.
- Ohne Leuchtmittel
- Schwarz
- Wasserbeständig
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8718696156797
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Metall
Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts
- Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Vollständig witterungsbeständig
- Ja
- LED integriert
- Nein
Gartenbereich
- Gartenbereich
- Garten und Terrasse
Lichteigenschaften
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 100
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Garten, Patio
- Stil
- Klassisch
- Typ
- Wandleuchten
- EyeComfort
- Nein
- Zusätzliche Funktionen
- wasserbeständig
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8718696156797
- Nettogewicht
- 0.87 kg
- Bruttogewicht
- 1.05 kg
- Höhe
- 30.8 cm
- Länge
- 14.3 cm
- Breite
- 17.8 cm
- Material-Nummer (12NC)
- 915005309001
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 0.867 kg
- Gesamte Höhe
- 290 mm
- Gesamte Länge
- 130 mm
- Gesamte Breite
- 175 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichttechnologie
- LED
- Netzstrom
- 50 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle
- Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel
- E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- -
- IP-Code
- IP44
- Schutzklasse
- Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Anzahl Lichtquellen
- 1
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Nein
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- No
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme
- Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll
- Nicht anwendbar
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden