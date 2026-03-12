Puled Bodenspots/Erdspieße 4,6 W GU10
CHF 45.11
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Über Puled Bodenspots/Erdspieße 4,6 W GU10
Dieser authentische Philips Puled LED-Spot in Schwarz verleiht Deinem Garten bei Nacht einen charmanten Look. Er strahlt warmweißes Licht aus und erweckt Deinen Garten abends beim Familienessen oder beim Treffen mit Freunden zum Leben.
- 2700 K
- Schwarz
- Wasserdicht
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8718696176849
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Aluminium, Glas
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 15'000
Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts
- Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Akzentuierter Lichtstrahl
- Ja
- dimmbar
- Ja
- Vollständig witterungsbeständig
- Ja
- LED integriert
- Ja
Gartenbereich
- Gartenbereich
- Garten und Terrasse
Lichteigenschaften
- Farbtemperatur
- 2700 K
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Garten, Patio
- Stil
- Zeitgenössisch
- Typ
- Bodenspots/Erdspieße
- EyeComfort
- Nein
- Zusätzliche Funktionen
- wasserbeständig
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8718696176849
- Nettogewicht
- 0.67 kg
- Bruttogewicht
- 0.8 kg
- Höhe
- 21 cm
- Länge
- 12.5 cm
- Breite
- 12.5 cm
- Material-Nummer (12NC)
- 915006003701
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 0.584 kg
- Gesamte Höhe
- 105 mm
- Gesamte Länge
- 97 mm
- Gesamte Breite
- 97 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte (verborgen)
- 395
- Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe
- 395
- Lichtquelle entspricht Standardlampe
- 50
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Warmweißes Licht
- Netzstrom
- Bereich 220–240 V, 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle
- F
- Fassung/Sockel
- GU10
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- 4.6
- IP-Code
- IP44
- Schutzklasse
- Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Anzahl Lichtquellen
- 1
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Nein
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- No
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme
- Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll
- Nicht anwendbar
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden