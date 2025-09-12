Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Podium Set: 2x Play Lightbar schwarz + Lightstrip Plus 2m

Podium Set: 2x Play Lightbar schwarz + Lightstrip Plus 2m

Schöpfe den Leistungsumfang deines Heimkinos voll aus! Schaffe mit diesen zwei Play-Lightbars in Schwarz und einen Lightstrip eine optimale Surround-Beleuchtung im gesamten Fernsehbereich.

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Hue Bridge erforderlich
  • Für optimale TV Surround Beleuchtung
