Verlängerungskabel Outdoor 5m schwarz
Das Verlängerungskabel kann verwendet werden, um entweder den Abstand zwischen dem Netzteil und dem ersten Lichtpunkt oder den Abstand zwischen Lichtpunkten zu vergrößern. Die maximale Systemlänge pro Netzteil beträgt 35 Meter.
Aktueller Preis ist CHF 20.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Zubehör
- Verlängerungskabel
- Länge von 5 m
- Schwarz
Angesagte Produkte
Hue
Motion Sensor Outdoor schwarz
CHF 60.00
Hue White
A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm
CHF 16.00
Hue
T-Stück Outdoor schwarz
CHF 15.00
Hue White & Color Ambiance
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
CHF 160.00
Hue
Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß
CHF 70.00
Einfache Installation und Erweiterung
Beleuchte dunkle Pfade, setzte Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf der Terrasse. Mit den Hue Niedervolt Leuchten kannst Du das problemlos in Eigenregie tun. Die Produkte arbeiten mit niedriger Spannung und sind deshalb sicher in der Nutzung und einfach zu installieren. Komplexität in der Außenbeleuchtung gehört der Vergangenheit an: Lasse Deiner Kreativität mit Erweiterungen freien Lauf.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik