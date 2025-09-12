Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Zubehör Verlängerungskabel Outdoor 5m schwarz

Verlängerungskabel Outdoor 5m schwarz

Das Verlängerungskabel kann verwendet werden, um entweder den Abstand zwischen dem Netzteil und dem ersten Lichtpunkt oder den Abstand zwischen Lichtpunkten zu vergrößern. Die maximale Systemlänge pro Netzteil beträgt 35 Meter.

  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Zubehör
  • Verlängerungskabel
  • Länge von 5 m
  • Schwarz
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Angesagte Produkte

Motion Sensor Outdoor schwarz

Hue

Motion Sensor Outdoor schwarz

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbeständig
Automatisiert Deine Beleuchtung

CHF 60.00

Neu
A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

Hue White

A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

Bis zu 810 Lumen
Warmweißes Licht
Ultra-niedriges Dimmen 5 %
Steuerung per App oder Sprache

CHF 16.00

T-Stück Outdoor schwarz

Hue

T-Stück Outdoor schwarz

T-Stück
Kompatibel mit Niedervolt-System
Für Außenanwendungen konstruiert (IP67)

CHF 15.00

Sale
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 160.00

Sale
Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß

Hue

Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß

Kabellose Installation
Automatisiert Deine Beleuchtung
Lange Akkulebensdauer
Montage an Türen und Fenstern

CHF 70.00

Einfache Installation und Erweiterung

Einfache Installation und Erweiterung

Beleuchte dunkle Pfade, setzte Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf der Terrasse. Mit den Hue Niedervolt Leuchten kannst Du das problemlos in Eigenregie tun. Die Produkte arbeiten mit niedriger Spannung und sind deshalb sicher in der Nutzung und einfach zu installieren. Komplexität in der Außenbeleuchtung gehört der Vergangenheit an: Lasse Deiner Kreativität mit Erweiterungen freien Lauf.

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Gartenbereich

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay