Hue funktioniert mit Nanoleaf: Alles, was Du wissen musst

Verwandle Deine Wände in lebendiges Licht. Nanoleaf Shapes Wandpaneele (Hexagons und Triangles) lassen sich mit dem Philips Hue Wandleuchtenmodul nahtlos in Dein Philips Hue System integrieren. Nach der Einrichtung werden Deine Paneele zu einem festen Bestandteil des Hue Ökosystems und lassen sich direkt über die Philips Hue App steuern – genau wie Deine anderen Hue Leuchten.

Diese Zusammenarbeit erweitert Dein Hue System um modulare, dekorative Wandbeleuchtung und verbindet das Design von Nanoleaf mit der Steuerung und den Automatisierungen von Philips Hue. Das Ergebnis sind beeindruckende Lichteffekte.

Warum Hue mit Nanoleaf?

Mit Hue und Nanoleaf kannst Du mehr als nur einen Raum beleuchten – Du kannst mit Licht Deine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen:

Setze ein Statement – Gestalte individuelle Wandmuster, die in jedem Raum zum Blickfang werden.

– Gestalte individuelle Wandmuster, die in jedem Raum zum Blickfang werden. Ein vernetztes Erlebnis – Steuere Nanoleaf-Paneele gemeinsam mit Deiner Hue Beleuchtung und schaffe eine harmonische Atmosphäre.

– Steuere Nanoleaf-Paneele gemeinsam mit Deiner Hue Beleuchtung und schaffe eine harmonische Atmosphäre. Mühelose Steuerung – Nutze die Philips Hue App, Sprachassistenten, Zeitpläne und Automatisierungen, um Deine Beleuchtung den ganzen Tag über an Deine Bedürfnisse anzupassen.

– Nutze die Philips Hue App, Sprachassistenten, Zeitpläne und Automatisierungen, um Deine Beleuchtung den ganzen Tag über an Deine Bedürfnisse anzupassen. Premium-Design trifft auf smarte Beleuchtung – Die modularen Paneele von Nanoleaf vereint mit dem leistungsstarken Hue Ökosystem.

Unterstützte Nanoleaf-Produkte

Die Hue Integration unterstützt folgende Produkte der Nanoleaf Shapes Serie:

Nanoleaf Shapes Hexagone

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Andere Nanoleaf-Produkte werden derzeit von der Hue App nicht unterstützt.

Das benötigst Du

Bevor Du beginnst, stelle sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

Nanoleaf Shapes Paneele (Hexagons oder Triangles)

(Hexagons oder Triangles) Ein korrekt montiertes Nanoleaf Shapes System einschließlich Netzteil

Philips Hue Wandleuchtenmodul

Philips Hue App (neueste Version)

Eine Philips Hue Bridge (empfohlen, um zusätzliche Funktionen freizuschalten – mehr dazu hier)

Alles, was Du für den Einstieg benötigst, ist bereits im Starter-Set enthalten. Du kannst also direkt mit der Gestaltung beginnen.

Das Philips Hue Wandleuchtenmodul

Das Philips Hue Wandleuchtenmodul macht die Integration von Nanoleaf Shapes in das Hue Ökosystem möglich. Mit dem Wandleuchtenmodul kannst Du:

Deine Nanoleaf-Paneele einfach montieren und mit Hue verbinden

Die Paneele zu Hue Räumen und Zonen hinzufügen, damit sie in Szenen und Automatisierungen genutzt werden können

Die Paneele über die Hue App, Hue Zubehör und Sprachassistenten steuern

Nach der Einrichtung verhalten sich Deine Nanoleaf-Paneele wie jede andere Hue Leuchte und können in Deinem gesamten smarten Hue Setup verwendet werden.

Schritt 1: Installiere Deine Nanoleaf-Paneele

a. Layout planen

Lege die Paneele zunächst auf einer ebenen Fläche aus und probiere verschiedene Formen und Anordnungen aus, bevor Du sie an der Wand befestigst.

b. Wand vorbereiten

Reinige die Wand gründlich, damit sie frei von Staub und Fett ist. Die Nanoleaf-Paneele sind ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen.

c. Paneele montieren und anschließen

Befestige die Paneele mit den mitgelieferten Montageplatten, verbinde sie mit den Nanoleaf-Linkern und schließe anschließend das Nanoleaf-Netzteil an.

Die Paneele sollten sich nun einschalten und ein Lichtmuster anzeigen.

d. Philips Hue Wandleuchtenmodul anschließen

Verbinde das Philips Hue Wandleuchtenmodul mithilfe des Linkers mit Deinen Nanoleaf-Paneelen.

Schritt 2: Nanoleaf zur Hue App hinzufügen

Öffne die Philips Hue App. Gehe zu Einstellungen > Geräte> Beleuchtung hinzufügen. Scanne den QR-Code auf dem Hue Wandleuchtenmodul. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, damit die Hue App das Wandleuchtenmodul erkennt.

Nach dem Hinzufügen erscheinen Deine Nanoleaf-Paneele in der Hue App wie jede andere Hue Leuchte und können sofort in Räumen, Zonen, Szenen und Automatisierungen verwendet werden.

Gestalten und steuern mit Hue

Sobald Deine Nanoleaf Shapes-Paneele mit Hue verbunden sind, kannst Du:

Deine Paneele gemeinsam mit Deinen anderen Hue Lampen ein- und ausschalten

Die Helligkeit stufenlos anpassen

Farben passend zu Deiner Stimmung auswählen

Die Paneele zu Hue Szenen, Räumen, Zonen, Zeitplänen und Automatisierungen hinzufügen

Deine Beleuchtung über die Hue App, Sprachassistenten und Hue Zubehör steuern

Innerhalb von Hue verhalten sich die Nanoleaf Shapes-Paneele ähnlich wie ein Gradient Lightstrip und erzeugen fließende Farbübergänge auf Deiner Wand.

Wichtige Einschränkungen im Überblick

Die folgenden Verhaltensweisen sind systembedingt:

Nanoleaf Szenen, Musikvisualisierungen, Touch-Gesten und Nanoleaf Effekte werden in der Hue App weder angezeigt noch gesteuert .

. Wird eine Hue Entertainment-Synchronisierung, Automatisierung oder Benachrichtigung ausgelöst (z. B. durch eine Türklingel oder einen Lichtalarm), überschreibt Hue alle aktiven Nanoleaf Effekte. Der zuletzt aktive Nanoleaf Effekt wird anschließend nicht automatisch wiederhergestellt.

Fehlerbehebung:

Die folgenden Schritte beziehen sich ausschließlich auf die Einrichtung und Steuerung über Hue‑.

Das Hue Wandleuchtenmodul wird in der Hue App nicht gefunden

Vergewissere Dich, dass das Philips Hue Wandleuchtenmodul und das Netzteil korrekt angeschlossen und mit Strom versorgt werden.

korrekt angeschlossen und mit Strom versorgt werden. Aktualisiere Deine Hue App auf die neueste Version.

Das Hue Wandleuchtenmodul ist in der Hue App nicht erreichbar

Überprüfe, ob die Nanoleaf-Paneele mit Strom versorgt werden, indem Du sie vom Strom trennst und anschließend wieder anschließt.

Nutze in der Hue App die Funktion zum erneuten Verbinden.

Entferne das Philips Hue Wandleuchtenmodul aus der Hue App und füge es anschließend erneut hinzu.

Häufige Fragen

Benötige ich eine Hue Bridge, um Nanoleaf mit Hue zu nutzen?

Nein. Du benötigst keine Philips Hue Bridge, um Nanoleaf-Paneele in das Hue Ökosystem zu integrieren. Mit einer Hue Bridge stehen Dir jedoch zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Mehr dazu erfährst Du hier.

Welche Nanoleaf-Produkte werden unterstützt?

Derzeit werden ausschließlich folgende Nanoleaf Shapes Produkte unterstützt: Hexagons, Triangles, Mini Triangles.

Wie viele Nanoleaf-Paneele kann ich an ein Netzteil anschließen?

Informationen dazu findest Du im Netzteil-Rechner von Nanoleaf.

Wie viele Nanoleaf-Paneele werden vom Hue Wandleuchtenmodul unterstützt?

Du kannst bis zu 100 Nanoleaf-Paneele mit einem Hue Wandleuchtenmodul verbinden und über die Hue App steuern.

Kann ich die Nanoleaf-Paneele als Teil meines Entertainment-Bereichs verwenden?

Ja. Die Verwendung im Entertainment-Bereich wird unterstützt. Für die Synchronisierung mit Bildschirminhalten empfehlen wir Nanoleaf-Paneele jedoch nicht, da das Ergebnis – abhängig von ihrer Anordnung – möglicherweise nicht optimal auf die Inhalte auf Deinem Bildschirm abgestimmt ist. Für die stimmungsvolle Beleuchtung Deiner Entertainment-Bereiche sind sie jedoch eine hervorragende Ergänzung.

Warum werden Nanoleaf Szenen nicht in der Hue App angezeigt?

Nanoleaf Szenen und Effekte werden ausschließlich über die Nanoleaf App gesteuert und sind deshalb in der Hue App nicht verfügbar.

Wo erhalte ich Hilfe bei Problemen mit meiner Nanoleaf Hardware oder den Paneelen?

Bei Fragen zur Nanoleaf oder zur Fehlerbehebung besuche bitte den Support: https://support.nanoleaf.me.

Benötigst Du weitere Hilfe?

Solltest Du Probleme beim Hinzufügen von Nanoleaf zur Hue App oder bei der Verwendung innerhalb Deines Hue Systems haben, besuche den Philips Hue Support.

Bei Fragen zur Nanoleaf Hardware oder zu Funktionen, die ausschließlich Nanoleaf betreffen, wende Dich bitte direkt an den Nanoleaf Support.