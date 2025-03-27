Ideen für Deine Küchenbeleuchtung

Eine Schienenbeleuchtung wie die Hue Perifo ist flexibel und lässt sich einfach anpassen. Damit wirst Du zum Beleuchtungsdesigner! Wähle die Länge der Schiene, die Du benötigst, stecke sie zusammen und befestige sie an Deiner Küchendecke oder -wand. Mit dem modularen Design kannst Du eine Schiene zusammenstellen, die perfekt zu den Abmessungen Deiner Küche passt – führe sie einfach über Arbeitsflächen, Tische und Inseln. Oder setze ein stilvolles Design-Statement: Ordne das Schienensystem in einer Quadrat-, Rechteck-, L- oder U-Form an und platziere es mitten im Raum.

Sobald Du die Schiene installiert hast, kannst Du die Hue Perifo Leuchten Deiner Wahl einfach einklicken und an einer beliebigen Stelle der Schiene positionieren. Mit Spots kannst Du das Licht gezielt auf Arbeitsbereiche lenken oder Bilder hervorheben. Schlanke Pendelleuchten eignen sich ideal als Beleuchtung für Tische oder Kochinseln. Mit Lightbars kannst Du lange Arbeitsplatten optimal ausleuchten.

Du möchtest glänzende Oberflächen zum Strahlen bringen und klare Linien hervorheben? Dann setze auf flexible Lightstrips unter Küchenschränken, an Sockelleisten oder entlang der Arbeitsplattenkanten. Sie sind flexibel und können gebogen, geformt und zugeschnitten werden, damit sie in jede Ecke passen. Koche Dein Essen bei hellem, weißem Licht und verwende warmweißes oder farbiges Licht, um Deine Gäste in einem einladenden Ambiente zu begrüßen.