Lass Deiner Vorstellungskraft freien Lauf und bringe Deinen Außenbereich dank Philips Hue so richtig zum strahlen. Du kannst das Ambiente jedem Anlass anpassen: einer großen Party, einem intimen Abendessen oder einem Moment der Entspannung in einer Spätsommernacht.

Smarte Beleuchtung für Deinen Garten

Erlebe die Philips Hue Außenbeleuchtung

Hue Outdoor-App Farben

Das perfekte Ambiente für Deinen Außenbereich

Verwandel einen glanzlosen Garten mit Philips Hue in einen wunderschönen Außenbereich. Platziere farbige Leuchten – von Weg- und Wandleuchten bis hin zu Scheinwerfern und mehr – in Deinem Garten und setze verspielte Farbtupfer oder leuchtende Töne ein, um die Bühne für ein unglaubliches Ereignis im Freien zu schaffen.

Hue warme bis kühle Außenbeleuchtung

Entspanne Dich mit warm- bis kaltweißem Licht

Verlängere Deine Abende mit Philips Hue Außenbeleuchtung. Sorge für das richtige Ambiente auf Deiner Terrasse, Deinem Balkon oder Deiner Veranda und entspanne Dich. Vom warmen weißen Licht der Sommersonne bis zum eiskalten Tageslicht des Winters: Du kannst das ganze Jahr über jede Schattierung von weißem Licht genießen, die zu Deiner Stimmung passt.

Eine Festavia Globe Outdoor Lichterkette taucht den Sitzbereich eines Balkons bei Nacht in ein smartes Licht aus pinken und gelben Tönen

Besonderes Licht für besondere Anlässe

Familie oder Freunde kommen zu Besuch? Passe Deine Außenbeleuchtung dem Anlass an. Dekoriere Deinen Raum mit den auffälligen Festavia Globe Outdoor Lichterketten, strahle die Fassade Deines Hauses mit den Festavia Permanent Outdoor Lights an, lasse Lightstrips entlang Deiner Grundstücksgrenzen und Wege leuchten, oder füge Deinem Garten mit Sockelleuchten und Spots farbige Tupfer hinzu – alle zusammen erzeugen die Magie für gemütliche Abendessen auf dem Balkon, Grillevents auf der Terrasse oder eine Gartenparty. Erstelle bunte Szenen oder dynamische Szenen mit ansprechenden Farbverläufen, um diese besonderen Momente in vollen Zügen zu genießen.

Hue Outdoor, Video zur Installation und Erweiterung

Einfach zu installieren und zu erweitern

Erhelle dunkle Wege, setze Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf Deiner Terrasse. Du kannst es ganz alleine machen– mit Hue Spots oder Sockelleuchten. Das System ist Niedervolttechnologie – sicher in der Anwendung in Deinem Garten und einfach zu installieren. Vergiss den Elektriker: erschaffe und erweitere ganz nach Deinen Vorstellungen.​

Beliebteste Outdoor-Produkte

Flash Sale -25%
Calla Outdoor Sockelleuchte

Hue White & Color Ambiance

Calla Outdoor Sockelleuchte
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
105 x 252 mm
PSU separat erhältlich

129,99 €

Artikel fast ausverkauft

Flash Sale -25%
Hue Impress Sockelleuchte (Niedervolt)

Hue White & Color Ambiance

Hue Impress Sockelleuchte (Niedervolt)
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
400 x 100 mm
PSU separat erhältlich

189,99 €

Flash Sale -25%
Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

349,99 €

Flash Sale -25%
Lightstrip Outdoor 5 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Outdoor 5 Meter
1 x 5 Meter-Lightstrip
Weißes und farbiges Licht
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*

239,99 €

Flash Sale -25%
Verlängerungskabel Outdoor 2,5m schwarz + T-Stück

Hue

Verlängerungskabel Outdoor 2,5m schwarz + T-Stück
Verlängerungskabel
Länge von 2,5 m
T-Stück enthalten

24,99 €

Flash Sale -25%
Hue Impress Outdoor Wandleuchte (Niedervolt)

Hue White & Color Ambiance

Hue Impress Outdoor Wandleuchte (Niedervolt)
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
240 x 120 mm
PSU separat erhältlich

159,99 €

Artikel fast ausverkauft

Flash Sale -25%
Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit

Hue White

Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit
E27 LED-Lampe enthalten
Warmweißes Licht (2700K)
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

99,99 €

Mehr über Philips Hue erfahren

Philips Hue ist das smarte, kabellose Lichtsystem, mit dem Du Dein Licht ganz einfach steuern und die perfekte Atmosphäre für jeden Moment drinnen und draußen schaffen kannst. Erwecke Deinen Außenbereich mit einer Reihe speziell entwickelter Außenleuchten zum Leben.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

