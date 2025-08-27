Smarte Beleuchtung für Deinen Garten

Besonderes Licht für besondere Anlässe

Familie oder Freunde kommen zu Besuch? Passe Deine Außenbeleuchtung dem Anlass an. Dekoriere Deinen Raum mit den auffälligen Festavia Globe Outdoor Lichterketten, strahle die Fassade Deines Hauses mit den Festavia Permanent Outdoor Lights an, lasse Lightstrips entlang Deiner Grundstücksgrenzen und Wege leuchten, oder füge Deinem Garten mit Sockelleuchten und Spots farbige Tupfer hinzu – alle zusammen erzeugen die Magie für gemütliche Abendessen auf dem Balkon, Grillevents auf der Terrasse oder eine Gartenparty. Erstelle bunte Szenen oder dynamische Szenen mit ansprechenden Farbverläufen, um diese besonderen Momente in vollen Zügen zu genießen.