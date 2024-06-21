Automatisiere Deine Beleuchtung, um Dich zu Hause begrüßen zu lassen, Deinen Vorgarten und Deine Einfahrt automatisch zu beleuchten und vieles mehr – nur mit Philips Hue!
Willkommen zu Hause
Erlebe smarte Einfahrtsbeleuchtung mit Philips Hue
Smarte Lampen, die Dich willkommen heißen
Nie wieder ein dunkles Zuhause vorfinden! Stelle das Licht so ein, dass es sich automatisch einschaltet, wenn Du Dich Deinem Zuhause näherst, und sich ausschaltet, wenn Du es verlässt – mit den Automatisierungen „Nach Hause kommen“ und „Haus verlassen“.
Licht, das sich bei Bewegung einschaltet
Lasse das Licht sich automatisch einschalten, wenn der Outdoor Sensor eine Bewegung erkennt – und fühle Dich in Deinem Zuhause noch sicherer. Der Outdoor Sensor erkennt Bewegungen und schaltet automatisch das Licht ein – so werden ungebetene Gäste enttarnt und Du kannst Dich in Deiner Umgebung sicherer fühlen.
Lass es so aussehen, als wärst Du zu Hause
Verschaffe Dir mit einem Fingertipp in der Philips Hue App ein Gefühl von Sicherheit! Erstelle eine Anwesenheitssimulation, damit es so aussieht, als ob Du zu Hause wärst, auch wenn Du unterwegs bist - oder schalte Deine Lichter von überall auf der Welt ein und aus.
Entdecke weitere Möglichkeiten für Philips Hue Außenbeleuchtung
Smarte Beleuchtung für Deinen Garten
Mit der Außenbeleuchtung von Philips Hue kannst Du Deinen Garten zu jeder Gelegenheit mit schönem, farbenfrohem, smartem Licht gestalten.
Mehr über Philips Hue erfahren
Philips Hue ist das smarte, kabellose Lichtsystem, mit dem Du Dein Licht ganz einfach steuern und die perfekte Atmosphäre für jeden Moment drinnen und draußen schaffen kannst. Erwecke Deinen Außenbereich mit einer Reihe speziell entwickelter Außenleuchten zum Leben.
Außenleuchten
Wähle aus unserer Kollektion von Außenleuchten, die speziell für alle Wetterbedingungen entwickelt wurden.
Hue Bridge
Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines smarten Lichtsystems. Damit kannst Du bis zu 50 Lampen anschließen und die endlosen Möglichkeiten des Systems nutzen.
Lichtsteuerung
Es gibt viele smarte Möglichkeiten, Deine Beleuchtung zu steuern – von der Philips Hue App bis hin zu kabellosen smarten Schaltern und mehr.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.