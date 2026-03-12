Festavia, dauerhaft installiert, 9 m, 16 Lichtpunkte, weiß, Verl.

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Festavia, dauerhaft installiert, 9 m, 16 Lichtpunkte, weiß, Verl.
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Bridge Pro

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Für ein(e) Festavia, dauerhaft installiert, 9 m, 16 Lichtpunkte, weiß, Verl. ist eine Bridge erforderlich

Über Festavia, dauerhaft installiert, 9 m, 16 Lichtpunkte, weiß, Verl.

Die ultimative Dekoration für das ganze Jahr. Gestalte den Außenbereich Deines Zuhauses mit einer Lichterkette aus hellen, farbigen Lichtpunkten passend zu jedem Anlass, jeder Jahreszeit und jeder Stimmung. Diese 9 m lange Erweiterung enthält 16 wetterfeste Lampen. Sie wird direkt an das Ende einer dauerhaft installierten Festavia Lichterkette für den Außenbereich angeschlossen und erweitert so Deine vorhandene Installation ganz unkompliziert. Die dauerhaft installierten Festavia Lichterketten für den Außenbereich sind auf bis zu 45 Meter verlängerbar. So kannst Du Dachkanten, Traufen und Vorsprünge rund ums ganze Haus eindrucksvoll beleuchten.

  • Chromasync™ Präzisionsfarbe
  • 9 m Verlängerung mit 16 Lampen
  • Bis zu 50 lm pro Lampe
  • Wasserfest (IP65)
  • Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden

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