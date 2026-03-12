Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack
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Über Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Behalte Dein Zuhause von überall aus im Blick - mit zwei kabelgebundenen Secure Kameras, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden können. Nutze den 1080p-HD-Livestream, schalte das Licht ein oder lass Dir eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Du kannst sogar mit einem Fingertipp in der Hue App einen Tonalarm auslösen.

  • Ende-zu-Ende Verschlüsselung
  • 1080p HD Video
  • Anschluss an die Steckdose
  • Inklusive Wandhalterung
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
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