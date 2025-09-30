Support
  • Funktioniert mit Philips Hue Lampen
  • Erhalte Warnungen, wenn eine Bewegung erkannt wird
  • Erkenne deutlich jedes Detail
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Secure Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabelgebundenen Hue 2K Kamera in Schwarz. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K - dank der hohen Pixeldichte kannst Du jedes Detail bei Tag und Nacht erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.

Farbe

Typ

Pack

Auflösung

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • For indoor and outdoor use
  • Wired for continuous power
Alle technischen Daten ansehen
Finde Dein Produkthandbuch

Häufig zusammen gekauft

Sale
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

89,99 €

Sale
Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß

Hue

Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß

Kabellose Installation
Automatisiert Deine Beleuchtung
Lange Akkulebensdauer
Montage an Türen und Fenstern

69,99 €

Sale
Smart Plug weiss

Hue

Smart Plug weiss

Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

34,99 €

Hue Secure 2K Desktop Kamera

Hue Secure

Hue Secure 2K Desktop Kamera

Funktioniert mit Philips Hue Lampen
Gegensprechfunktion
Kompaktes Design

199,99 €

Sale
Motion Sensor Outdoor schwarz

Hue

Motion Sensor Outdoor schwarz

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbeständig
Automatisiert Deine Beleuchtung

59,99 €

Lightstrip Outdoor 5 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Outdoor 5 Meter

1 x 5 Meter-Lightstrip
Weißes und farbiges Licht
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*

239,99 €

Secure Sicherungskabel

Hue

Secure Sicherungskabel

Kompatibel mit allen Hue Secure Kameras
Hergestellt aus hochwertigen Materialien
Erschwert unbeabsichtigtes Entfernen
Empfohlen für in einer Höhe von mehr als 2 m angebrachte Kameras

14,99 €

Sale
Secure Kamera schwarz, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera schwarz, kabelgebunden

Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Inklusive Wandhalterung

149,99 €

Sale
Festavia Lichterkette 8m

Hue White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 8m

Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

119,99 €

Sale
Philips Hue Secure Flutlicht Kamera

Hue

Philips Hue Secure Flutlicht Kamera

Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD-Video
Weiß- und Farblicht
Anschluss an das heimische Stromnetz

309,99 €

Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket

Hue

Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket

2K-Video und Zwei-Wege-Audio
Schließe die Türklingel überall an
Sicht bei Tag und bei Nacht
Erfordert 12–24 Vac – mind. 10-VA-Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten)

199,99 €

Hue Play Wallwasher

Hue White & Color Ambiance

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattweiß

349,99 €

Sale
Starter-Set: 3 GU10-Lampen + Dimmschalter + Hue Bridge Pro

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: 3 GU10-Lampen + Dimmschalter + Hue Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
MotionAware™ Technologie
White Ambiance +16 Millionen Farben
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

199,99 €

Exklusiv
Tap Dial Schalter Mini schwarz

Zubehör

Tap Dial Schalter Mini schwarz

Kabellose einfache Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Philips Hue Play Play Lightbar-Netzteil

Hue

Philips Hue Play Play Lightbar-Netzteil

Netzteil
Anschluss von 3 Play Lightbars
Weiß
Ersatzteil

29,99 €

Alle Produkte anzeigen
Montage mit smarter Lampe, smartem Kontaktsensor, Lightstrip und Hue Türklingelkamera.

Sicherheit in Kombination mit Deinem Philips Hue System

Hue Secure Kameras funktionieren problemlos mit Deinen vorhandenen Philips Hue Lampen und Leuchten. Wenn eine Bewegung erkannt wird, kann sich Deine Philips Hue Beleuchtung automatisch einschalten – für eine bessere Sicht und zur Abschreckung ungebetener Gäste. 

Ein Mann steuert über die Hue App auf seinem Smartphone seine Türklingelkamera, den Smarten Gong und die Philips Hue Lampen.

Wissen, wer da ist, egal wo Du bist

Hue Secure Kameras erkennen Bewegungen und senden sofortige Benachrichtigungen direkt an Dein Telefon. Zudem kannst Du Kontakt- und Bewegungssensoren so einstellen, dass sie einen Lichtalarm auslösen und das Geschehen um Dein Zuhause herum überwachen.

Ein Mann erhält über die Hue App auf seinem Smartphone eine Benachrichtigung über eine Bewegungserkennung.

Eine App, volle Kontrolle

Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Dein gesamtes Hue System. Verwalte Philips Hue Lampen und Leuchten, Kameras, Sensoren, Benachrichtigungen und Alarme über eine App auf Deinem Smartphone.

Ein Bild von einer 2K-Kamera zeigt eine Frau, die über eine Terrasse geht.

Scharfes Video, Tag und Nacht

Sichere Dein Zuhause mit gestochen scharfen 2K- oder 1080p HD-Videos und Infrarot-Nachtlicht. Ob drinnen oder draußen, mit dem flexiblen Kameradesign kannst Du alles genau dort überwachen, wo Du es brauchst.

Ein Mann überwacht über die Hue App auf seinem Smartphone eine Live-Ansicht seines Außenbereichs.

24 Stunden Videoverlauf kostenlos

Greife kostenlos auf die letzten 24 Stunden Videoaufnahmen für Deine Hue Secure Kameras und die Türklingelkamera zu, so dass Du auch ohne Abonnement jedes kürzliche Ereignis ganz einfach anschauen kannst.

Ein Mann sitzt an seinem Laptop und überwacht seine Haustür per 2K-Kamera.

Alle Hände frei dank Sprachsteuerung

Funktioniert mit Alexa, Google Assistant und Apple Home. 

Eine 2K-Kamera nimmt zwei Personen auf, die auf einem Sofa im Wohnzimmer sitzen

Deine Privatsphäre hat für uns Priorität

Videoaufnahmen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt und ausnahmslos nur für Dich zugänglich.

Abo suchen

Für die Nutzung einiger Hue Secure Kamerafunktionen ist ein Abo erforderlich. Informiere Dich über die verschiedenen Abonnements, entdecke deren Besonderheiten und finde das passende Abo für Dich.

Abos erkunden

Fragen und Antworten

Wie kann ich Hue Secure kostenlos testen und wann beginnt die Testphase?

Wann beginnt meine Hue Secure Kamera mit der Aufnahme von Videoclips?

Wie lange hält der Akku der Hue Kamera?

Wie groß ist der Blickwinkel einer Hue Secure Kamera?

Verfügt die Hue Secure Kamera über eine eingebaute Sirene?

Unterstützt die Hue Secure Kamera eine Zwei-Wege-Sprechfunktion?

Ist der Akku der batteriebetriebenen Hue Secure Kamera austauschbar?

Kann ich den Standfuß für die kabelgebundene und akkubetriebene Hue Secure Kamera verwenden?

Du kannst Deine Frage nicht finden?

Werden meine Schnappschüsse von einer 2K-Kamera in 2K sein?

Kann ich zwischen der 2K- und 1080p-Auflösung wechseln?

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Kamera

Was unterstützt wird

Sonstiges

Zusammenstellung von Philips Hue Produkten auf weißem Hintergrund: Standardlampe, GU10-Lampe, Dimmschalter, Hue Bridge und Smart Button.

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

Für die Nutzung einiger Hue Secure Kamerafunktionen ist ein Abo erforderlich. Informiere Dich über die verschiedenen Abonnements, entdecke deren Besonderheiten und finde das passende Abo für Dich.

Bitte gehe zum Support
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay