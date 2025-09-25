Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Deckenleuchte Hue Aurelle Quadratische Panelleuchte

Hue Aurelle Quadratische Panelleuchte

Mit ihrem halb-flächenbündigen Design und dem schlichten weißen Aluminiumrahmen ist diese LED-Panelleuchte einfach raffiniert. Tausende kräftige, völlig gleichmäßige Weißlichtschattierungen machen es zu einem Blickfang in jedem Raum.

Lichtfarbe

Farbe

Form

Größe

Produkt-Highlights

  • Gleichmäßige Lichtverteilung
  • 30 x 30 cm
  • Bis zu 1940 Lumen
  • Mattweißes Aluminium
Alle technischen Daten ansehen
Finde Dein Produkthandbuch

Perfektion in einem LED-Panel

Ein Licht so sanft, wie Du es noch nie gesehen hast.

Eine Auswahl an Aurelle und Surimu LED-Deckenpanel in rechteckigen, quadratischen und runden Formen mit weißen Aluminiumrahmen.
Flaches Hue Aurelle LED-Deckenpanel in kleiner quadratischer Form für die Deckenmontage.

Leicht zu montieren

Zur Installation dieser Deckenleuchte benötigst du lediglich ein Paar Hände. Einrasten, einhängen, befestigen – fertig.

Zwei montierte Hue Aurelle LED-Deckenpanele beleuchten einen Flur mit warmweißem, smartem Licht.

Gleichmäßiges Licht

Speziell angeordnete LEDs sorgen dafür, dass dieses Panel über seine gesamte Fläche die exakt gleiche Helligkeit und Farbe ausstrahlt.

Rechteckiges Hue Surimu LED-Deckenpanel, eingestellt auf einen rosafarbenen Ton als Smart Light.

Hochwertiges Design

Robuster Rahmen, glatte, matte Oberfläche. Und reiches, tief gesättigtes Licht.

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Aluminium

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

